Khách bay tuyến Busan-Nhật Bản giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Bất chấp mùa cao điểm du lịch, lượng hành khách đường bay Busan (Hàn Quốc)-Nhật Bản trong tháng 8 đã giảm tới hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, do ảnh hưởng từ làn sóng tẩy chay Nhật Bản tại Hàn Quốc.Tổng công ty hàng không Hàn Quốc (KAC) chi nhánh thành phố Busan ngày 4/9 cho biết trong tháng 8, số khách bay tuyến Busan-Nhật Bản đạt 218.128 người, giảm tới hơn 100.000 khách so với tháng 8 năm ngoái (323.732 người), mức giảm lên tới 32,6%.Đặc biệt, lượng khách bay tới đảo Okinawa, vốn là một nơi nghỉ dưỡng được các gia đình Hàn Quốc yêu thích, giảm mạnh 62,6% so với năm trước.Tỷ lệ kín chỗ cũng giảm rõ rệt trong tháng 8. Tỷ lệ kín chỗ đường bay Tokyo đạt 76,9%. Đường bay này thường có tỷ lệ kín chỗ đạt trên 90%, do nhiều hành khách tới Nhật Bản với mục đích công việc. Tỷ lệ kín chỗ đường bay tới Nagoya đạt 69%, Fukuoka đạt 65,9%, Osaka 61%, Sapporo đạt 49,5%, Kitakyushu đạt 45,2% và Okinawa đạt 39,3%.Một quan chức Tổng công ty hàng không cho biết điều này cho thấy nhiều hành khách trong nước đã hủy du lịch Nhật Bản, chuyển hướng sang các địa điểm nghỉ dưỡng ở Đông Nam Á.