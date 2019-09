Lo ngại kịch bản Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) cùng tổ chức kinh tế tư nhân của một số nước lớn ngày 4/9 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) (Brexit), mà không đạt được thỏa thuận nào (còn gọi là "No Deal Brexit").Các tổ chức kinh tế của 8 nước Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Úc, New Zealand, Ai Cập, Brazil, dẫn đầu là Hiệp hội thương mại Mỹ (AmCham), cùng ngày đã ra tuyên bố chung, hối thúc Chính phủ Anh lập ra một phương án đàm phán với EU về tiến trình Brexit.Các tổ chức trên chỉ ra rằng việc Anh rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận sẽ gây ra bất ổn và hỗn loạn cực kỳ lớn tới doanh nghiệp, người lao động, người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ quan quản lý quy chế, ảnh hưởng tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế như tuyển dụng, vật giá.Hàn Quốc và Anh đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong tháng 8, nhằm duy trì các điều kiện thương mại hiện tại, kể cả trong tình huống "No Deal Brexit". Tuy nhiên, Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc nhận định hiệp định này không giúp giải tỏa hết những yếu tố bất ổn ngoài lĩnh vực thương mại.Mặt khác, Hạ viện Anh ngày 3/9 đã thông qua dự thảo nghị quyết giao cho Hạ viện quyền kiểm soát toàn bộ tiến trình Brexit.