Cán cân vãng lai tháng 7 thặng dư gần 7 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/9 công bố số liệu thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế. Trong tháng 7, cán cân vãng lai đạt thặng dư 6,95 tỷ USD, quy mô thặng dư lớn nhất trong vòng 9 tháng, sau mức 9,35 tỷ USD hồi tháng 10 năm ngoái.Quy mô thặng dư cán cân hàng hóa (chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu), giảm so với năm ngoái, nhưng quy mô thâm hụt của cán cân dịch vụ được cải thiện, quy mô thặng dư cán cân thu nhập, bao gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư, lại gia tăng.Cán cân hàng hóa trong tháng 7 đạt thặng dư 6,19 tỷ USD, thấp hơn hẳn so với mức 10,79 tỷ USD tháng 7 năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 48,26 tỷ USD, giảm 10,9%, tiếp tục xu hướng giảm 8 tháng liên tiếp. Kim ngạch nhập khẩu đạt 42,08 tỷ USD, co hẹp 3%, giảm 3 tháng liên tiếp.Trong tháng 7, cán cân dịch vụ thâm hụt 1,67 tỷ USD, cải thiện hơn hẳn so với mức thâm hụt 3,09 tỷ USD cách đây một năm. Trong đó, cán cân du lịch thâm hụt 1,18 tỷ USD, quy mô thâm hụt cải thiện 11 tháng liên tiếp, nhờ sự gia tăng khách du lịch nước ngoài, như Trung Quốc. Cán cân vận tải thâm hụt 360 triệu USD, trong khi cán cân thương mại quyền sở hữu trí tuệ thặng dư 1,1 tỷ USD, từ tức thâm hụt 400 triệu USD tháng 7 năm ngoái.Mặt khác, cán cân thu nhập sơ cấp ghi nhận thặng dư 3 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1,54 tỷ USD một năm trước, cũng là quy mô cao kỷ lục, chủ yếu do quy mô thặng dư cán cân thu nhập từ đầu tư đạt 3,08 tỷ USD.