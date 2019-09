Đại sứ Mỹ nhấn mạnh vai trò quan trọng của đồng minh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris đánh giá đồng minh Hàn-Mỹ là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời luôn giữ vai trò nền móng cho an ninh và an toàn trong toàn bộ khu vực.Đại sứ Harris đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu tại Hội thảo Ấn Độ Dương, diễn ra tại thủ đô Male của Maldives ngày 4/9. Mặt khác, Đại sứ Mỹ nhận định mặc dù Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục thử sức với các chương trình phát triển vũ khí mà Liên hợp quốc cấm, song tình hình đã có nhiều tiến bộ hơn so với một năm rưỡi trước.Ông Harris còn đề cập tới cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Hàn-Triều-Mỹ tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hồi cuối tháng 6, khoảnh khắc cho thấy được tinh thần đoàn kết và sức mạnh của đồng minh Hàn-Mỹ, mở ra hy vọng lớn hơn về hòa bình, thịnh vượng và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.Đây là lần đầu tiên, Đại sứ Mỹ tại Seoul có bài phát biểu công khai kể từ sau khi Hàn Quốc quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Về Nhật Bản, Đại sứ Harris khẳng định Tokyo là một đối tác quan trọng nhất của Washington và hai bên đã khắc phục sự chia rẽ trong quá khứ để xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhau.Liên quan đến Trung Quốc, Đại sứ Mỹ nhận định phương thức tiếp cận trật tự quốc tế của nước này và Mỹ về cơ bản là khác nhau. Bắc Kinh có phần không giữ đúng cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO), cũng như vấn đề nhân quyền và cả vấn đề Hồng Kông. Đại sứ Harris lên án Trung Quốc đang phớt lờ các quy tắc quốc tế, đe dọa chủ quyền của các nước khác bằng cách đưa họ vào các bẫy nợ.