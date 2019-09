Tổng thống Mỹ tiếp tục nhắc lại vấn đề chia sẻ chi phí với các đồng minh

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Nhà Trắng ngày 4/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng Washington hiện có nhiều đồng minh hùng mạnh, nhưng lại đang gặp vấn đề về chi phí. Trong khi Mỹ tiêu tốn nhiều tiền của để giúp đỡ các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, thì các nước này lại không hề cảm thấy biết ơn.Tiếp đó, ông Trump nhấn mạnh, trước đây, chưa có nhà lãnh đạo nào của Mỹ yêu cầu các quốc gia trên phải biết ơn về sự giúp đỡ của Washington, nên bản thân ông đang phải đóng vai trò này.Phát biểu trên của Tổng thống Trump không khác biệt mấy so với những lập trường trước đó của ông này rằng Mỹ đã chi ra nhiều tiền bạc để đảm bảo an ninh cho các nước đồng minh, nên các nước cần phải chia sẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, cách thể hiện lần này của ông Trump thẳng thắn hơn nhiều.Giới phân tích đưa ra nhiều nhận định, cho rằng phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng nhắm tới cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, hoặc nhắm vào vòng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng này. Dự kiến trong thời gian tới, Tổng thống Mỹ sẽ còn nhiều lần nhắc tới vấn đề chia sẻ chi phí với các nước đồng minh.Ngược lại, ông Trump lại giữ thái độ hòa hảo với Bắc Triều Tiên, một lần nữa đề cập tới tiềm năng to lớn của nước này, nhận định chính quyền Kim Jong-un cũng muốn tận dụng hết tiềm năng.Mặc dù lối nói đặc thù của Tổng thống Mỹ là luôn coi quốc gia thù địch là "đối tượng đàm phán", coi đồng minh là "đối tượng giao dịch", nhưng không ít ý kiến lo ngại những phát biểu của ông Trump sẽ có thể làm lung lay nền tảng quan hệ với các nước đồng minh.Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong cuốn hồi ký xuất bản gần đây nhấn mạnh quốc gia nào có đồng minh thì sẽ phát triển thịnh vượng, quốc gia nào không có đồng minh thì sẽ đi vào đường chết, qua đó gián tiếp chỉ trích Tổng thống Trump.