Chính giới nhất trí tổ chức phiên điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young và Đại diện đảng đối lập Hàn Quốc tự do Na Kyung-won chiều ngày 4/9 đã đạt được nhất trí tổ chức phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk trong vòng một ngày, là ngày 6/9.Hai bên nhất trí sẽ không triệu tập gia đình của ông Cho làm nhân chứng tại phiên điều trần. Đây vốn là một trong những nội dung tranh cãi quyết liệt giữa hai đảng trước đó. Đảng Hàn Quốc tự do đồng ý chấp thuận phiên điều trần không có nhân chứng, do đã hết thời hạn gửi giấy triệu tập nhân chứng theo luật định.Việc hai đảng cuối cùng cũng đạt được thống nhất về lịch trình phiên điều trần là bởi đảng Dân chủ đồng hành lo ngại sẽ bị gánh nặng nếu đơn phương bổ nhiệm ông Cho Kuk mà không trải qua phiên điều trần tại Quốc hội, trong khi đảng Hàn Quốc tự do vẫn muốn tổ chức phiên điều trần để kiểm chứng đầy đủ ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp.Tuy nhiên, một số ý kiến nội bộ đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích nội dung nhất trí trên không khác nào "giương cờ trắng đầu hàng", khi phiên điều trần chỉ diễn ra trong một ngày mà lại không có nhân chứng.Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội kiêm Ủy viên Ủy ban pháp chế và tư pháp Oh Shin-hwan, chỉ trích việc tổ chức một phiên điều trần không có nhân chứng là một quyết định đánh mất quyền uy và danh dự của Quốc hội, tuyên bố sẽ không tham dự phiên điều trầnVề phần mình, ứng cử viên Cho bày tỏ hoan nghênh nội dung nhất trí trên, cam kết sẽ giải trình tường tận về những nghi ngờ liên quan trong phiên điều trần.Mặt khác, Ủy ban pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội ngày 5/9 đã quyết định triệu tập 11 người làm nhân chứng trong phiên điều trần ứng cử viên Cho. Đó là những cá nhân có liên quan đến nghi vấn về học bổng và quá trình tuyển sinh Đại học của con gái ứng cử viên Cho, cùng đại diện của Quỹ đầu tư tư nhân mà các thành viên trong gia đình ông Cho đầu tư. Tuy nhiên, con gái ông Cho Kuk và Hiệu trưởng trường Đại học Dongyang liên quan đến nghi vấn "bằng khen về hoạt động tình nguyện" của con gái ông Cho, không xuất hiện tại phiên điều trần.