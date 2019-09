Bộ Quốc phòng gửi thông điệp cảnh cáo tới Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Phát biểu trong lễ khai mạc "Đối thoại an ninh Seoul 2019" ngày 5/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo nêu rõ gần đây một số nước xung quanh bán đảo Hàn Quốc đang có các động thái đáng lo ngại, nhằm mưu cầu lợi ích quốc gia, gây mâu thuẫn an ninh với các nước láng giềng. Tình hình hiện nay đang trở nên nghiêm trọng hơn bất cứ khi nào.Dù Bộ trưởng Jeong không nêu rõ cụ thể những động thái đáng lo ngại là gì, song đây được phân tích như là một thông điệp gửi đến Nhật Bản, quốc gia gần đây đang gia tăng thế công kích trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và an ninh với Hàn Quốc.Về vấn đề giữa hai miền Nam-Bắc, Bộ trưởng Quốc phòng đã đề cập đến các Hội nghị thượng đỉnh song phương liên Triều, Mỹ-Triều, cũng như cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Hàn-Triều-Mỹ và Biên bản nhất trí về quân sự ngày 19/9, tức các diễn biến dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Bộ trưởng Jeong nhấn mạnh miền Nam đã bắt đầu cuộc hành trình quyết đoán hướng tới phi hạt nhân hóa miền Bắc, xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là một bài toán không hề dễ dàng thực hiện được, bởi Bắc Triều Tiên thời gian qua vẫn thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, khiến căng thẳng leo thang."Đối thoại an ninh Seoul" là cơ chế thảo luận an ninh đa phương thường niên cấp Thứ trưởng Quốc phòng. Sự kiện lần thứ VIII năm nay có chủ đề "Chung tay vun đắp hòa bình: Thách thức và tầm nhìn", với sự tham gia của quan chức Quốc phòng, cao nhất là cấp Thứ trưởng, và giới chuyên gia đến từ hơn 50 quốc gia cùng 5 tổ chức quốc tế.Đặc biệt, đại diện Mỹ tham dự sự kiện là Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ kiêm Tư lệnh Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams. Cho đến một tuần trước khi sự kiện diễn ra, Washington vẫn chưa cử được đại diện tham dự, nguyên nhân được cho là có liên quan đến quyết định của Seoul về chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Đây là lần đầu tiên, Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ tham dự "Đối thoại an ninh Seoul". Trước đây, Mỹ thường cử Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hay Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ tham gia.