Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 5/9 (giờ địa phương) cho biết mặc dù miền Bắc đã ngừng thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), song vẫn tiếp tục thực hiện cải thiện chương trình hạt nhân và tên lửa. Điển hình là cơ sở làm giàu uranium ở Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan) vẫn đang hoạt động.Nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận đã ra báo cáo đánh giá các trường hợp vi phạm lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an trong khoảng thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 8 năm nay. Theo đó, vẫn đang quan sát được các động thái xây dựng lò phản ứng nước nhẹ ở tổ hợp hạt nhân Yongbyun, cũng như hoạt động nạo vét sông Kuryong, gần lò phản ứng nước nhẹ này.Báo cáo cũng bày tỏ lo ngại rằng các tên lửa mới trong các vụ phóng gần đây của miền Bắc có khả năng xuyên thủng mạng lưới phòng thủ tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc và liên quân Hàn-Mỹ. Quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Bình Nhưỡng phóng trong ngày 4/5 và 9/5 vừa qua, phức tạp hơn so với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud trước đây, nên khó có thể bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa.Thông qua hình ảnh chụp được từ vệ tinh, có thể xác định được cơ sở sản xuất nhiên liệu rắn, cũng như sự phát triển của công nghệ tên lửa của Bắc Triều Tiên, như tên lửa được phóng từ bệ phóng di động với nhiều hình thức đa dạng.Ủy ban cấm vận cho biết khu vực phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong, sử dụng nhiên liệu lỏng trước đây, hiện đang bố trí tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) Sao Bắc Cực-2, sử dụng nhiên liệu rắn. Do đó, có thể thấy mục tiêu hiện tại của Bình Nhưỡng là phát triển động cơ nhiên liệu rắn, bước đầu tiên của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.Ủy ban còn nhấn mạnh rằng miền Bắc hiện đang phân tán các cơ sở phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở nhiều nơi dưới lòng đất. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục trinh sát, Bình Nhưỡng còn đang thực hiện các vụ tấn công mạng vào các trang giao dịch tiền ảo (tiền kỹ thuật số), hay các cơ quan tài chính trên toàn thế giới, thu về khoản tiền tối đa lên tới 2 tỷ USD.