Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ có dấu hiệu khôi phục

Photo : YONHAP News

Quan hệ Hàn-Mỹ, sau một thời gian "lao đao" vì Seoul ngày 22/8 quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, bất chấp sự phản đối của Washington, đang có dấu hiệu bình thường hóa trở lại.Ngoại trưởng và một số quan chức cấp cao của Mỹ gần đây đã không còn nhắc lại sự thất vọng, hay lo ngại về quyết định của Chính phủ Hàn Quốc như trước đó. Sự thay đổi thái độ của Washington diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Cho Se-young triệu mời Đại sứ Mỹ tại Seoul Harry Harris vào ngày 28/8, đề nghị chính giới nước này kiềm chế bày tỏ sự bất mãn một cách công khai về quyết định của Hàn Quốc.Sau khi bị triệu mời tới trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Harris đã không tham dự một lịch trình liên quan tới an ninh, khiến một số ý kiến cho rằng nhân vật này đang gián tiếp thể hiện sự "khó chịu" đối với Hàn Quốc.Tuy nhiên, vào ngày 4/9, phát biểu tại Hội thảo Ấn Độ Dương tại Maldives, Đại sứ Harris nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đóng vai trò là nền tảng cho hòa bình và sự thịnh vượng của bán đảo Hàn Quốc, cũng như an ninh và ổn định của toàn bộ khu vực.Việc Đại sứ Mỹ nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ không phải điều mới mẻ, nhưng việc ông Harris đăng tải toàn bộ nội dung bài phát biểu lên trang Twitter cá nhân là điều rất hiếm thấy, được cho là nhằm xoa dịu những tin đồn về sự bất thường trong quan hệ đồng minh song phương.Ngoài ra, Washington đã lần đầu cử Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams tham dự lễ khai mạc Đối thoại an ninh Seoul 2019 (SDD) vào ngày 5/9, được cho là do cân nhắc tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Trong thời gian qua, Washington thường chỉ cử quan chức cấp Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng hoặc Phó Tư lệnh tham dự.Tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ bước vào vòng đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự trong tháng này. Thêm vào đó, Hiệp định GSOMIA sẽ hết hiệu lực vào 22/11 tới. Từ nay tới lúc đó, nếu tình hình không có sự thay đổi nào thì rất có thể giới chức Mỹ sẽ lại tỏ ra bất mãn đối với Hàn Quốc.