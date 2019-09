Lập ngân sách hỗ trợ xuất khẩu cao kỷ lục trong năm sau

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc và Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA) ngày 6/9 đã tổ chức Hội nghị điều phối chiến lược thương mại, công bố sẽ rót 1.073 tỷ won (gần 900 triệu USD) ngân sách để hỗ trợ xuất khẩu trong năm sau.Đây là lần đầu tiên, quy mô hỗ trợ xuất khẩu vượt ngưỡng 1.000 tỷ won (gần 830 triệu USD), nhằm tạo đột phá cho tình trạng đình trệ xuất khẩu, đang có xu hướng giảm sang tháng thứ 9 liên tiếp, kể từ cuối năm ngoái. Khoản ngân sách này sẽ được tập trung sử dụng để khôi phục động lực xuất khẩu, đổi mới cơ cấu thị trường, như đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.Cụ thể, Chính phủ sẽ xúc tiến các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu chia làm ba thị trường là thị trường chiến lược, thị trường mới nổi và thị trường chủ lực, kết hợp với các chính sách thương mại.Đối với thị trường chiến lược, như các nước phương Nam mới, phương Bắc mới, Chính phủ sẽ tận dụng làn sóng văn hóa Hallyu làm đòn bẩy cho chiến lược marketing, nâng tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường này lên trên 30%.Đối với các thị trường mới nổi như Trung Nam Mỹ, Trung Đông, có quy mô thương mại hiện ở mức thấp nhưng tiềm năng lớn, Chính phủ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu chủ yếu theo hình thức hợp tác với Chính phủ các nước, như vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).Với các thị trường chủ lực như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ sẽ đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu, nâng cao chất lượng, sẵn sàng đối phó với các yếu tố rủi ro, biến động. Đối với các mặt hàng vật liệu, linh kiện, trang thiết bị đang gặp khó khăn do việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu, Chính phủ sẽ xúc tiến hợp tác nghiên cứu và phát triển toàn cầu, hỗ trợ các thương vụ mua bán và sáp nhập nước ngoài, tìm ra động lực tăng trưởng xuất khẩu mới.Để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tích cực vận dụng Hiệp định thương mại tự do (FTA) hơn nữa, trong tháng này Chính phủ sẽ công bố đối sách "FTA 2.0" với nội dung về việc mở rộng Trung tâm hỗ trợ vận dụng FTA tại nước ngoài, tăng cường mạng lưới FTA.Trong năm sau, Chính phủ sẽ tăng thêm 3.700 tỷ won (3,1 tỷ USD) quy mô hỗ trợ doanh nghiệp về bảo hiểm thương mại so với năm nay, nâng số doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ về marketing xuất khẩu từ 5.800 đơn vị trong năm nay, lên thành 6.500 đơn vị trong năm sau.Dự kiến, Chính phủ sẽ công bố "Phương án đổi mới cơ cấu thị trường xuất khẩu" gồm các nội dung trên trong tuần tới.