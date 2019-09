Khẩu chiến Hàn-Nhật tại Đối thoại an ninh Seoul

Photo : YONHAP News

Tại Đối thoại an ninh Seoul (SDD), một cơ chế thảo luận an ninh đa phương thường niên cấp Thứ trưởng Quốc phòng, diễn ra tại Seoul vào ngày 5/9, quan chức và cựu quan chức cấp cao quân đội hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đã khẩu chiến gay gắt xoay quanh Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Morimoto Satoshi bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/8 quyết định chấm dứt Hiệp định GSOMIA. Ông này nhấn mạnh lấy làm tiếc về quyết định trên, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục đe dọa và khiêu khích các nước láng giềng. Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Hiệp định GSOMIA hoàn toàn riêng rẽ với vấn đề kinh tế Hàn-Nhật, lo ngại quyết định của Chính phủ Hàn Quốc có thể dẫn tới thay đổi nghiêm trọng trong tam giác phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật. Quan chức này cho rằng hiệp định là một phần trong những nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ an ninh song phương.Về phần mình, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae-min chỉ rõ Tokyo chính là bên đã quy kết Seoul là nước không thể tin tưởng được trên phương diện an ninh. Do đó, Nhật Bản phải chịu trách nhiệm về vấn đề GSOMIA.Đặc biệt, Nhật Bản từng phản đối phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, lập luận rằng đã đưa ra quyết định siết chặt quy chế xuất khẩu với lý do an ninh. Với thực tế đó, Hàn Quốc khó lòng có thể chia sẻ các thông tin tình báo quân sự nhạy cảm với một quốc gia không còn tin tưởng mình về mặt an ninh.Tuy nhiên, Thứ trưởng Park cũng nhấn mạnh đến việc Hiệp định GSOMIA vẫn còn hiệu lực cho tới cuối tháng 11 tới. Nếu Tokyo xem xét và rút lại biện pháp siết chặt quy chế thương mại phí lý của mình, thì Seoul cũng có thể cân nhắc lại vấn đề này một cách tích cực.Phiên thảo luận với chủ đề "Phối hợp quốc tế trong lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc" thuộc khuôn khổ Đối thoại an ninh Seoul diễn ra cùng ngày, có sự tham dự của chuyên gia an ninh, ngoại giao các nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.