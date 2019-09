Kêu gọi phối hợp quốc tế xử lý nước nhiễm xạ tại Nhật Bản

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đang đề nghị sự hợp tác của cộng đồng quốc tế về việc xử lý nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc ngày 5/9 nhấn mạnh xử lý nước ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima là vấn đề có thể ảnh hưởng tới hệ sinh thái toàn thế giới, rất cần tới sự hợp tác quốc tế. Hai cơ quan này đã gửi thư đề nghị Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phối hợp xử lý vì sự an toàn của cộng đồng quốc tế.Trong thư, Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lập trường lo ngại sâu sắc về khả năng Nhật Bản xả thải nước nhiễm xạ ra biển, và những ảnh hưởng môi trường tiềm ẩn. Seoul đề nghị IAEA tích cực phối hợp với các quốc gia lân cận có thể bị ảnh hưởng như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Canada và Đài Loan, tích cực phát huy hơn nữa vai trò của mình.Ngoài ra, phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc gồm quan chức của Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử, Bộ Ngoại giao, sẽ tham dự phiên họp toàn thể của IAEA diễn ra tại thủ đô Viên (Áo) từ ngày 16/9 tới, nêu ra vấn đề xử lý nước nhiễm xạ ở Nhật Bản với các nước thành viên IAEA.Tuy nhiên, dù là tổ chức quốc tế, song IAEA không có quyền can thiệp vào quyết định chính sách của Chính phủ Nhật Bản. Tuy vậy, nếu các nước liên quan có sự phối hợp chặt chẽ để đưa ra một phương án khuyến nghị, thì vẫn có thể tiến hành thảo luận về vấn đề này với Tokyo.