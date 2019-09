Phe đối lập công kích gay gắt ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp trong phiên điều trần

Photo : YONHAP News

Ngày 6/9, Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk. Trong khi đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tích cực bày tỏ lập trường ủng hộ việc bổ nhiệm ông Cho, thì đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, lại ra sức công kích các nghi ngờ bất lợi đối với Cho.Trọng tâm tranh cãi lớn nhất là về nghi vấn vợ ông Cho, giáo sư tại Đại học Dongyang, nguỵ tạo giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Dongyang về hoạt động tình nguyện của con gái.Trước đó, truyền thông trong nước đưa tin: Hiệu trưởng Đại học Dongyang khẳng định đã nói chuyện qua điện thoại với ứng cử viên Cho, và ông Cho đã đề nghị ông này nói rằng đã ủy quyền cho vợ ông Cho cấp giấy khen cho con gái. Giấy khen có nội dung tuyên dương hoạt động tình nguyện của con gái ông Cho tại Trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em ở thành phố Yeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), cách Seoul 230 km về phía Đông Nam.Về nội dung đưa tin của truyền thông, ứng cử viên Cho thừa nhận đã trao đổi ngắn qua điện thoại với Hiệu trưởng Đại học Dongyang một lần, nhưng không hề gây áp lực. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Đại học Dongyang lại khẳng định đã nói chuyện qua điện thoại với ông Cho hai lần. Các nghị sĩ đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ trích việc ông Cho cố tình nhầm lẫn, nói chuyện điện thoại với người liên quan tới nghi ngờ, là có ý đồ huỷ chứng cứ.Ứng cử viên Cho nhấn mạnh nếu vợ ông thực sự có hành vi giả mạo thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.Về việc cải cách Viện Kiểm sát, ông Cho tự đánh giá bản thân mình là người phù hợp để thực hiện bài toán cải cách, do trong thời gian giữ vai trò là Cố vấn các vấn đề dân sinh thuộc Phủ Tổng thống, ông đã liên tục thảo luận, trao đổi với các cơ quan hữu quan về vấn đề này. Ứng cử viên Cho nhấn mạnh, một trong những bài toán hàng đầu của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in là tách Viện Kiểm sát ra hẳn khỏi Bộ Tư pháp, khẳng định sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu này.Trong danh sách 11 nhân chứng mà chính giới nhất trí triệu tập tại phiên điều trần, chỉ có một người trình diện. Những người liên quan tới nghi ngờ về luận văn hay quá trình tuyển sinh đại học của con gái ông Cho, như giáo sư Đại học Dankook, đại diện Quỹ đầu tư tư nhân nơi các thành viên trong gia đình ông Cho đầu tư, đều không có mặt. Đó là bởi theo Luật điều trần nhân sự, Quốc hội phải gửi giấy triệu tập trước ngày 5/9, nhưng do chính giới đạt được nhất trí muộn, nên đề nghị triệu tập không có hiệu lực.Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in ngày 3/9 đã tiếp tục đề nghị Quốc hội nộp báo cáo điều trần nhân sự đối với ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk cho tới ngày 6/9. Do vậy, Quốc hội không tuân thủ thời hạn nộp báo cáo điều trần là ngày 6/9, Tổng thống có thể đơn phương bổ nhiệm ứng cử viên Cho.