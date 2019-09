Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 9" công bố vào ngày 8/9, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) đánh giá nền kinh tế đất nước gần đây đang có dấu hiệu trì trệ toàn bộ, do nhu cầu trong và ngoài nước co hẹp.Trước đó, trong báo cáo từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 3 năm nay, KDI đánh giá nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, và bắt đầu nhận định là "trì trệ" trong vòng nửa năm, từ báo cáo tháng 4.Điều này được phân tích là bởi mặc dù trong tháng 7, sản lượng toàn ngành công nghiệp đã tăng 0,5%, nhưng là do số ngày làm việc tăng thêm một ngày. Tỷ lệ tồn kho ngành chế tạo ở mức cao, đạt 115,2%, trở thành rào cản cho doanh nghiệp gia tăng sản xuất. Trong khi đó, doanh thu bán lẻ giảm 0,3% so với một năm trước.Chỉ số tâm lý dùng tổng hợp (CCSI) trong tháng 8 đạt 92,5 điểm, giảm 3,4 điểm so với tháng 7. Nhập khẩu hàng tiêu dùng chỉ tăng 2,9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng một tháng trước là 13,5%.Đầu tư thiết bị cũng tiếp tục trì trệ, tập trung vào ngành công nghiệp chíp bán dẫn. Đầu tư thiết bị trong tháng 7 đã giảm 4,7% so với một năm trước. Đầu tư xây dựng cũng có xu hướng giảm, do sự chững lại ở lĩnh vực nhà ở. Tiến độ hoàn thành dự án xây dựng trong tháng 7 giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước, lượng trúng thầu dự án xây dựng giảm mạnh tới 23,3%.