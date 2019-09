Lượng ma túy bắt giữ năm 2018 tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Ủy ban chống tham nhũng và các tội phạm nguy hiểm thuộc Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc ngày 9/9 đã phát hành "Sách trắng Tội phạm ma túy năm 2018".Theo đó, trong năm ngoái, số vụ phạm tội liên quan tới ma túy bị phát hiện là 12.613 vụ, giảm 10,7% so với một năm trước, nhưng số người phạm tội lên tới 512 người, tăng 8,3%.Đặc biệt, tổng lượng ma túy bắt giữ được lên đến 517,2 kg, tăng tới 99,8% so với năm 2017, trong đó lượng ma túy nhập lậu từ nước ngoài là 292,4 kg, tăng gần 11 lần. Viện Kiểm sát tối cao giải thích các tổ chức ma túy quốc tế có xu hướng gia tăng hoạt động buôn lậu ma túy vào trong nước, nên lượng ma túy bị thu giữ cũng tăng theo.Ngoài ra, số tội phạm liên quan tới ma túy là người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc đã tăng 72% trong vòng 4 năm gần đây. Số tội phạm ma túy thông qua mạng internet và truyền thông xã hội đang có chiều hướng tăng.Viện Kiểm sát tối cao nhấn mạnh trong năm ngoái, lượng ma túy thu giữ được từ các đường dây buôn bán trái phép ma túy thông qua mạng internet và truyền thông xã hội có giá trị lên tới 7,6 tỷ won (6,4 triệu USD), tăng gấp hơn 4 lần so với năm 2017.Cân nhắc tới xu hướng gia tăng này, từ tháng trước, Viện Kiểm sát tối cao đã thành lập "Nhóm điều tra theo dõi các tổ chức ma túy quốc tế", trực thuộc Viện Kiểm sát thành phố Incheon, vốn là "điểm nóng" về tội phạm quốc tế.Để giảm tình trạng sử dụng ma túy về dài hạn ở trong nước, Chính phủ sẽ hỗ trợ điều trị và cai nghiện cho những người nghiện ma túy, áp dụng chế độ "hoãn khởi tố có điều kiện" đối với những đối tượng bị quản thúc trong vòng 6 tháng, phòng ngừa tái phạm.