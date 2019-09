Giá tiêu dùng tăng thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, trong vòng từ tháng 1 tới tháng 8 năm nay, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đạt 0,5%, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu có thống kê liên quan từ năm 1965. Mức tăng thấp nhất (xét theo cùng kỳ) trước đó là vào năm 1999 và 2015, đạt 0,6%.Bộ Kế hoạch và tài chính và Cục thống kê quốc gia dự báo vật giá sẽ tiếp tục giảm trong hai tháng nữa, bắt đầu từ tháng này, và sẽ chỉ hồi phục lại ngưỡng trên 0,5% đến dưới 1%, vào cuối năm.Vật giá tăng ít được phân tích là bởi ảnh hưởng của "hiệu ứng cơ sở", do vật giá tăng cao trong khoảng từ tháng 8 tới tháng 10 năm ngoái. Thêm vào đó, còn do giá nông sản và giá dầu được dự báo giảm trong năm nay. Do vậy, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong cả năm nhiều khả năng sẽ thấp hơn 0,5%, và xác lập mức thấp kỷ lục.Trong quá khứ, chỉ có hai lần tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cả năm của Hàn Quốc dưới 1%, đó là vào năm 1999 (0,8%), thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, và năm 2015 (0,7%) do ảnh hưởng bởi giá dầu sụt giảm mạnh và sự bùng phát Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). Hiện tại, Chính phủ dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong năm nay là 0,9%.Theo Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF), tính tới cuối tháng 8, 9 ngân hàng đầu tư quốc tế đưa ra dự báo bình quân về mức tăng vật giá năm nay của Hàn Quốc là 0,7%.Chính phủ phân tích nguyên nhân dẫn tới vật giá thấp là do giá nông sản và giá dầu ổn định, cung nhiều hơn cầu. Giá cả giảm là vì nhu cầu giảm, không phải là hiện tượng giảm phát. Tuy nhiên, việc vật giá liên tiếp duy trì ở mức thấp trong bối cảnh nền kinh tế đang trì trệ, khiến thị trường vẫn có không ít lo ngại về hiện tượng này.