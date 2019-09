Dự báo tăng trưởng tiềm năng tiếp tục giảm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 9/9 công bố báo cáo "Dự báo tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng", trong đó nhận định tăng trưởng của Hàn Quốc năm 2019 sẽ thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng.Trước đó, trong báo cáo "Triển vọng kinh tế" công bố hồi tháng 7, BOK dự báo tăng trưởng tiềm năng 2019-2020 đạt bình quân từ 2,5% đến 2,6% một năm. Báo cáo lần này cũng đưa ra kết quả dự báo tương tự, kèm thêm giải thích cụ thể.Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng chỉ mức tăng của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế một nước có thể đạt được mà không có bất cứ tác dụng phụ nào như lạm phát, thông qua việc tận dụng tối đa nguồn tài nguyên vốn, nhân lực. Tỷ lệ này chủ yếu phụ thuộc vào dân số trong độ tuổi lao động, sự tích luỹ vốn thông qua đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng, hiệu quả của các chế độ xã hội.Theo báo cáo trên, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc có xu hướng giảm dần. Giai đoạn 2001-2005 là từ 5% đến 5,2%, giai đoạn 2006-2010 là 4,1% đến 4,2%, giai đoạn 2011-2015 là 3% đến 3,4%, giai đoạn 2016-2020 là 2,7% đến 2,8%.BOK phân tích việc tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng có xu hướng giảm là do năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) cải thiện chậm, xu hướng tăng lao động và vốn chững lại. Năng suất các yếu tố tổng hợp là khoản tăng giá trị gia tăng của các yếu tố không được giải thích bằng lao động và vốn, có liên quan mật thiết tới sự đổi mới quá trình sản xuất.Báo cáo cho rằng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng dự kiến sẽ còn giảm tiếp do dân số trong độ tuổi lao động đang giảm nhanh, đầu tư đình trệ bắt nguồn từ sự gia tăng các yếu tố bất ổn. Do đó, để nâng cao tiềm năng tăng trưởng, trong thời gian tới, cần phải đẩy cao năng suất thông qua tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế. Chính phủ cần nới lỏng các hàng rào quy chế, cải thiện tính phi hiệu quả của thị trường lao động, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.Mặt khác, BOK dự báo trong năm nay, kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,2%, thấp hơn 0,3% đến 0,4% so với dự báo tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng (2,5% đến 2,6%) giai đoạn 2019-2020.