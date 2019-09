Tân Bộ trưởng Tư pháp cam kết cải cách Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại lễ nhậm chức vào chiều ngày 9/9, tân Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk cam kết sẽ giữ đúng thái độ và trách nhiệm trong quá trình điều tra của Viện Kiểm sát với các nghi ngờ liên quan tới bản thân và gia đình.Tân Bộ trưởng Cho khẳng định sẽ ghi nhớ cơ hội lần này chỉ là sự chấp thuận nhất thời của người dân, tập trung tâm huyết để cải cách Viện Kiểm sát. Tân Bộ trưởng cho rằng Viện Kiểm sát đang nắm trong tay quyền lực vô cùng lớn, nhưng lại không có phương tiện kiểm soát về mặt chế độ, phù hợp với quyền hạn. Điều này rất nguy hiểm với tự do và quyền lợi của người dân.Để cải cách Viện Kiểm sát, Bộ trưởng Cho tuyên bố sẽ nỗ lực lập xong dự luật về việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng và dự luật điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XX.Ngoài ra, tân Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sẽ tiến hành quyền bổ nhiệm nhân sự một cách phù hợp đối với Viện Kiểm sát, thực thi đúng chức năng giám sát của Bộ Tư pháp đối với Viện Kiểm sát như về việc kiểm soát điều tra, nhằm bảo hộ nhân quyền.Tại lễ nhậm chức, các nhân vật đứng đầu chỉ huy quá trình điều tra tân Bộ trưởng Cho Kuk là Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol, hay Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul Bae Sung-beom không có mặt. Các quan chức Bộ Tư pháp giải thích điều này là do buổi lễ tổ chức được tổ chức đột ngột và do cân nhắc tới "tình hình đặc biệt" gần đây.