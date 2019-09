Phe đối lập liên minh chống lại quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn ngày 10/9 đã tổ chức một buổi họp báo tại Quốc hội, chỉ trích việc Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm tân Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk là hành động "giẫm đạp" lên phe đối lập, tuyên bố đi theo con đường độc tài. Người đứng đầu đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội kêu gọi toàn thể phe đối lập, giới tư nhân, người dân và các tổ chức đoàn thể xã hội, cùng tham gia ngăn chặn sự độc đoán của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Ngay sau cuộc họp báo, ông Hwang còn trực tiếp tới gặp Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu, để đề nghị hợp tác.Bên cạnh đó, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won tuyên bố sẽ lập ra một liên minh chống Tổng thống và tân Bộ trưởng Cho Kuk, xúc tiến một dự thảo kiến nghị bãi nhiệm ông Cho.Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa quyết định sẽ tổ chức biểu tình thắp nến phản đối vào ngày 12/9, một ngày trước Tết Trung thu, và vào thứ Bảy hàng tuần trong thời gian tới, tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul), để kêu gọi Tổng thống rút lại quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp.Tuy nhiên, đảng Hòa bình dân chủ và tổ chức "Nền chính trị thay thế của đổi thay và hy vọng" (tiếng Anh là: Alternative Politics of Change and Hope), lại tỏ lập trường tiêu cực về động thái liên minh của phe đối lập nhằm chống lại quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp. "Nền chính trị thay thế của đổi thay và hy vọng" là tổ chức chính trị sắp thành lập thành một đảng.Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã chỉ trích việc hai đảng đối lập bảo thủ xúc tiến dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Cho Kuk, yêu cầu hai đảng này dừng các động thái đi ngược lại lợi ích chung, hành động sáng suốt và hợp lý.Về việc Viện Kiểm sát đang tiến hành điều tra một số nghi ngờ liên quan tới Bộ trưởng Cho Kuk và thành viên gia đình ông này, đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh Viện Kiểm sát phải khắc ghi mệnh lệnh từ người dân là không để chính trị làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra.