Photo : YONHAP News

Cách đây 3 năm, vào tháng 4 năm 2016, 5 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, Bộ Thống nhất dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye đã công bố thông tin về vụ bỏ trốn tập thể của 12 nhân viên và người quản lý nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc.Kể từ đó, có nhiều thông tin cho rằng đây là vụ "bỏ trốn có kế hoạch" dưới sự dẫn dắt của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Tuy nhiên, theo kết quả điều tra trong suốt một năm đối với các nhân viên bỏ trốn của Ủy ban nhân quyền quốc gia, Bộ Thống nhất khi đó đã công khai vụ việc theo chỉ thị của Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống. Điều này đã phá vỡ nguyên tắc thường lệ về việc không công khai các nội dung liên quan đến người miền Bắc bỏ trốn.Ủy ban nhân quyền quốc gia nhận định hành động trên là vi phạm Luật Cơ quan tình báo quốc gia và Luật bảo hộ thông tin cá nhân, nên đã đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao tiến hành điều tra vụ việc. Theo đó, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Kwan-jin và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Lee Byung-ho khi đó trở thành đối tượng bị điều tra.Tuy nhiên, kết quả điều tra của Ủy ban nhân quyền quốc gia xác định không có đủ chứng cứ để cáo buộc rằng đây là "vụ bỏ trốn có kế hoạch". Mặc dù người quản lý nhà hàng, người đã đưa các nhân viên bỏ trốn, có khai rằng đã bị các cơ quan tình báo đe dọa, song các quan chức Cơ quan tình báo quốc gia lúc bấy giờ đã phủ nhận điều này.Trước những lời khai trái ngược nhau như trên, Ủy ban nhân quyền quốc gia đã bác bỏ nhận định của nhóm điều tra gồm Hiệp hội luật sư dân chủ quốc tế và Hội luật gia châu Á-Thái Bình Dương cho rằng vụ bỏ trốn trên có sự tác động của Cơ quan tình báo quốc gia, với lý do nhân viên phụ trách thuộc Bộ Tư lệnh tình báo khi đó đã vứt bỏ điện thoại, nên không tìm được chứng cứ cụ thể.Về phần mình, trả lời phỏng vấn Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Kwan-jin khẳng định có nhận được báo cáo về vụ bỏ trốn, nhưng không can dự vào quá trình công khai vụ việc.Liên quan đến vấn đề này, một quan chức Bộ Thống nhất ngày 10/9 bày tỏ lập trường sẽ thực hiện đúng theo quyết định của Ủy ban nhân quyền quốc gia, đồng thời sẽ xem xét, đưa ra phương án cải thiện về các bước cần thiết khi công khai các vụ nhập cảnh của người dân miền Bắc bỏ trốn trong thời gian tới.