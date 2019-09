Tổng thống Mỹ sa thải Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ cách chức Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton.Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump ngày 10/9 (giờ địa phương) thông báo đã yêu cầu Cố vấn Bolton viết đơn từ chức vì xét thấy ông này không cần thiết làm việc ở Nhà Trắng nữa, đồng thời cho biết đã nhận được đơn từ chức của ông Bolton. Tổng thống Mỹ lý giải: cùng với nhiều quan chức khác trong nội bộ chính quyền, ông bất đồng sâu sắc với nhiều đề xuất của Cố vấn Bolton.Về phần mình, cũng trên Twitter, Cố vấn Bolton lại khẳng định đã chủ động đề nghị từ chức tối hôm trước, nhưng Tổng thống Trump yêu cầu thảo luận về chuyện này vào ngày hôm sau.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton là một người có đường lối đối ngoại cứng rắn, nên được cho là "không thể đồng điệu" với Tổng thống Trump trong các chính sách liên quan đến khu vực Trung Đông hay Bắc Triều Tiên.Mâu thuẫn giữa hai người bắt đầu từ khi Tổng thống Trump công khai bác bỏ lập trường của Cố vấn Bolton cho rằng vụ phóng tên lửa của miền Bắc hồi tháng 5 là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cũng như phản đối lập trường cứng rắn của ông Bolton trong vấn đề với Iran.Bên cạnh việc thông báo sa thải ông Bolton, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết sẽ bổ nhiệm Cố vấn an ninh quốc gia mới trong tuần tới. Điều này thu hút sự chú ý trong bối cảnh đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.