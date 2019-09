Tổng thống chúc Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Trước thềm Tết Trung thu 2019, Tổng thống Moon Jae-in ngày 11/9 đã gửi lời chúc Tết Trung thu tới toàn thể người dân thông qua video. Tổng thống cầu mong về một đất nước công bằng với tất cả người dân, như ánh trăng Rằm chiếu rọi khắp thế gian, từ chiếc lưng còng của người mẹ, cho tới ô cửa sổ nhỏ.Tổng thống nhấn mạnh người dân Hàn Quốc đang bước đi trên một con đường mới, hướng tới một quốc gia "nơi tất cả đều có cuộc sống tốt đẹp", bày tỏ tin tưởng ở cuối con đường này sẽ là một tương lai "tròn vẹn" như trăng Rằm.Tổng thống khẳng định một nền kinh tế đầy sức sống sẽ mang lại ấm no, một xã hội công bằng sẽ mang lại niềm tin cho tất cả mọi người. Toàn thể bán đảo Hàn Quốc hòa bình sẽ cùng nắm tay nhau hướng tới tương lai.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng gửi lời chia buồn về những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu do cơn bão "Lingling" gây ra. Tổng thống hy vọng tất cả sẽ cùng khích lệ lẫn nhau, chia sẻ với nhau những tin vui, đón một kỳ nghỉ lễ Trung thu ấm áp.Tổng thống gửi lời cảm ơn tới những người dân đang hết lòng chia sẻ tình yêu thương với những người hàng xóm gặp khó khăn, những người vẫn phải làm việc trong kỳ nghỉ lễ để đảm bảo sự an toàn cho người dân. Tổng thống cầu chúc tất cả người dân cả nước có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ cùng gia đình.