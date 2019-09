4 thuyền viên Hàn Quốc sống sót thần kỳ trong điều kiện khắc nghiệt nhất

Photo : YONHAP News

Hãng tin AP của Mỹ ngày 10/9 (giờ địa phương) đưa tin cụ thể về tình cảnh 41 giờ chờ đợi cứu hộ của 4 thuyền viên người Hàn Quốc bị mắc kẹt trong chiếc tàu chở hạng gặp nạn tại vùng biển thuộc bang Georgia, Mỹ, vào đêm 8/9. Con tàu bị nạn mang tên "Golden Ray" chuyên chở xe ô tô, thuộc hãng vận tải biển Hyundai Glovis.Sau khi tai nạn xảy ra, 4 thuyền viên đã phải ngồi trên các đường ống và lan can của phòng máy ngập trong nước, tối đen và nóng như lò hơi. ​Họ đã phải gõ vào thân tàu suốt cả đêm để Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG) có thể xác định được vị trí của mình.Một thành viên của "Defiant Marine", công ty trục vớt tàu tham gia vào công tác cứu hộ, cho biết những thuyền viên Hàn Quốc đã sống sót giữa những điều kiện tồi tệ nhất, ngoài sức tưởng tượng của con người. Giữa bóng tối trong chiếc tàu bị lật, họ phải bám chặt và men theo những đường ống như mê cung để có thể sống sót, khi nhiệt độ phía trong thân tàu lên tới 65 độ C. Nhiệt độ trong phòng máy không khác nào "hỏa ngục".Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/9 đã gửi thư cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhờ sự nỗ lực tích cực của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ mà cả 4 thuyền viên Hàn Quốc đã được cứu hộ kịp thời, an toàn thoát khỏi con tàu bị nạn. Tổng thống cũng trực tiếp gửi thư cảm ơn tới Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ Karl Schultz, khen ngợi sự dũng cảm và xả thân của đội ngũ nhân viên cứu hộ trong quá trình giải cứu các thuyền viên.