Nhật Bản cải tổ Nội các quy mô lớn

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 11/9 đã tiến hành một đợt cải tổ Nội các quy mô lớn nhất trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của mình, theo hướng "trọng dụng" một loạt các nhân vật thân cận theo đường lối bảo thủ.Đây là đợt cải tổ Nội các thứ 9 của Thủ tướng Abe kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai vào tháng 12 năm 2012. Trong đó, Thủ tướng Nhật Bản thay thế tới 17 trên 19 thành viên Nội các, ngoại trừ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga.Cụ thể, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Toshimitsu Motegi được biết đến là nhân vật thân cận nhất với Thủ tướng Abe và từng giữ nhiều chức vụ trọng yếu trong Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ tự do, được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Ngoại giao, thay thế ông Taro Kono.Chức Bộ trưởng Giáo dục, văn hoá, thể thao, khoa học và công nghệ được giao cho ông Koichi Hagiuda, Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do, cũng là một nhân vật hết sức thân cận, từng làm "Cố vấn đặc biệt" cho Thủ tướng Abe.Đặc biệt, chính khách này từng thay mặt Thủ tướng Abe gửi đồ cúng lễ tới đền Yasukuni, ngôi đền thờ những tội phạm chiến tranh nguy hiểm, có những phát ngôn hạ thấp "Tuyên bố Kono" (năm 1993) của Nhật Bản về việc thừa nhận vấn đề người phụ nữ bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, cho rằng cần phải có một tuyên bố mới thay thế.Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe chỉ định cựu Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono, người liên tục đẩy cao đối đầu với Hàn Quốc về mặt ngoại giao xoay quanh phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.Chức Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp, được giao cho Hạ nghị sĩ khóa đầu Isshu Sugawara. Ngoài ra, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, Hạ nghị sĩ Shinjiro Koizumi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường. Ông này cũng là một chính khách theo khuynh hướng bảo thủ rõ nét, từng ngang nhiên viếng đền Yasukuni vào ngày 15/8 vừa qua.Bà Sanae Takaichi, cựu Bộ trưởng Nội vụ, được tái bổ nhiệm vào vị trí này. Bà Takaichi giữ chức Bộ trưởng Nội vụ giải đoạn 2014-2017, nhiều lần tới viếng đền Yasukuni, được biết đến là một chính trị gia "siêu bảo thủ". Tháng 5 năm 2013, bà này từng lập luận rằng cụm từ "xâm lược" trong "Tuyên bố Murayama" (năm 1995), có nội dung thừa nhận về lịch sử đô hộ và xâm lược của thực dân Nhật, là không phù hợp.Dự kiến, đợt cải tổ Nội các lần này của Thủ tướng Abe sẽ hứng nhiều chỉ trích, khi bổ nhiệm những người từng có những lời lẽ, lập luận hàm hồ về vấn đề lịch sử, chủ quyền lãnh thổ; ưu ái những người có chung đường lối chính trị với bản thân. Đặc biệt, việc trọng dụng những người mang tư tưởng lịch sử bảo thủ, khiến nhiều ý kiến lo ngại quan hệ Hàn-Nhật sẽ ngày một xấu đi.Mặt khác, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn giữ nguyên chức Tổng thư ký đảng Dân chủ tự do của ông Toshihiro Nikai.Trong cuộc họp đầu tiên với ban chấp hành đảng mới vào ngày 11/9, Thủ tướng Abe bày tỏ mong muốn đảng Dân chủ tự do đoàn kết để đạt được tiến triển trong việc sửa đổi Hiến pháp, mong ước bấy lâu nay của đảng.