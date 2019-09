Photo : KBS News

Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 11/9 cho biết đã tổ chức cuộc họp định định kỳ lần thứ nhất với Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) vào hôm 9/9 (giờ địa phương), nhằm thảo luận về xu hướng, các quy chế liên quan đến ngành công nghệp xe ô tô, cũng như các vấn đề nổi cộm liên quan đến thương mại.Hai bên đã chỉ ra rằng Chính phủ song phương đã siết chặt các quy chế về khí thải CO2, nhưng lại đang xúc tiến các chính sách đi ngược lại với các quy quy chế này.ACEA cho biết chính sách của Ủy ban châu Âu (EC) đang góp phần làm tăng lượng khí thải CO2, do nhu cầu sử dụng xe ô tô chạy bằng xăng tăng hơn so với các dòng xe ô tô hạng nhẹ, thân thiện với môi trường. Đó là do chính sách hạn chế xe ô tô chạy bằng dầu và chính sách hoa hồng cho các doanh nghiệp kinh doanh xe ô tô có tỷ trọng bán xe ô tô thân thiện với môi trường nhiều hơn.Hiệp hội này chỉ trích Chính phủ châu Âu đã cân nhắc các yếu tố chính trị hơn là thực tế, siết chặt các chính sách giảm khí thải CO2, không những tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp, mà ngược lại còn làm tăng lượng phát thải khí nhà kính.Về phần mình, KAMA cũng nhận định chính sách về xe chạy bằng dầu diesel của Chính phủ Hàn Quốc nhằm hạn chế phát sinh bụi nhỏ, đang khiến lượng thải khí CO2 tăng thêm, nên cần phải có chính sách, quy chế trung lập về kỹ thuật và công nghệ. Chủ tịch KAMA cũng bày tỏ lo ngại những chiếc xe điện do Trung Quốc sản xuất với chi phí nhân công rẻ, có thể tấn công tới các thị trường của Hàn Quốc và EU.Ngoài ra, hai tổ chức cũng nhất trí về vai trò cần thiết và tích cực của Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô thế giới (OICA) liên quan đến việc chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gần đây đang có những tác động tiêu cực tới ngành công nghiệp xe ô tô.Hai tổ chức còn nhất trí tổ chức cuộc họp lần thứ hai tại Hàn Quốc vào khoảng tháng 3 năm sau.