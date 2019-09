Truyền thông quốc tế đánh giá cao sản phẩm của Samsung và LG tại Triển lãm IFA

Photo : KBS News

Tại IFA 2019, triển lãm hàng điện tử gia dụng, công nghệ thông tin (IT) lớn nhất châu Âu diễn ra tại Berlin (Đức), nhiều sản phẩm của hãng điện tử Samsung và LG Hàn Quốc được các trang chuyên về IT lớn bình chọn là "Sản phẩm tốt nhất IFA".Sản phẩm tivi QLED 8K 55 inch lần đầu tiên ra mắt tại sự kiện, đã được các trang TechRadar, PCMag, What Hi-Fi, bình chọn là sản phẩm tốt nhất.Trang TechRadar giới thiệu tivi QLED 8K 55 inch của Samsung là "tivi tốt nhất thế giới", không chỉ có độ phân giải ấn tượng với mức giá phải chăng, mà còn có thể chuyển đổi độ phân giải lên chất lượng cực lớn 8K với bất cứ nội dung nào.Sản phẩm tủ quần áo thông minh Air-dresser của Samsung được hãng Cnet bình chọn là một trong những "công nghệ mới tốt nhất". Trang PCMag bình chọn sản phẩm này là "Sản phẩm điện tử gia dụng cỡ lớn tốt nhất", và trang TechRadar bình chọn là "Top 10 sản phẩm đổi mới".Trong khi đó, điện thoại gập Galaxy Fold và điện thoại Galaxy A90 5G mà Samsung lần đầu tiên công bố rộng rãi với công chúng tại "IFA 2019", đã được trang Newsweek bình chọn vào "Top 12 sản phẩm tốt nhất".Mặt khác, sản phẩm tivi OLED 8K 88 inch của hãng điện tử LG được bình chọn vào "Top 5 tivi tốt nhất IFA" do trang Digital Trends của Mỹ công bố. Trong khi đó, trang TechRadar đánh giá việc trải nghiệm video trên màn hình kích thước 88 inch là một điều hết sức ấn tượng, chất lượng hình ảnh của tivi chân thực đến bất ngờ. Ngoài ra, trang PCMag và Tom's Guide bình chọn chiếc điện thoại V50S ThinQ của LG là "điện thoại di động tốt nhất".