Photo : YONHAP News

Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), tờ báo của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon), một tổ chức đại diện cho lập trường của Chính phủ Bắc Triều Tiên, đưa tin vòng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều diễn ra vào cuối tháng này sẽ tiến hành thảo luận về biên bản thỏa thuận cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.Trong bài bình luận nhan đề "Điều kiện chính để xúc tiến thành công đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều" đăng tải vào ngày 12/9, Tân báo Triều Tiên phân tích: nếu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba được tổ chức, đây sẽ là bước đệm đầu tiên để Mỹ và Bắc Triều Tiên giải tỏa bất an về an ninh lẫn nhau, thiết lập quan hệ song phương mới.Cuộc họp cấp chuyên viên Mỹ-Triều sắp tới là diễn đàn để hai nước thảo luận về những nội dung đưa vào biên bản thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước sẽ ký tại Hội nghị thượng đỉnh. Do đó, nhóm đàm phán của mỗi bên đang gánh trên vai trách nhiệm rất to lớn.Tờ báo nhắc lại việc trong bài phát biểu trước Hội đồng nhân dân tối cao hồi tháng 4, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng đồng ý một thỏa thuận có nội dung công bằng, phù hợp với lợi ích của cả Washington và Bình Nhưỡng. Hiện tại, các nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên đang tập trung dốc toàn lực để thực hiện điều này.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phương án đàm phán mà phía Mỹ đang chuẩn bị. Tờ báo cũng nhắc lại lời cảnh báo của Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui đưa ra ngày 9/9 vừa qua, đó là miền Bắc có thể sẽ "hạ màn giao dịch" giữa hai bên, nếu Mỹ tiếp tục mang đến một "kịch bản cũ" như tại Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội.Tân báo Triều Tiên nhận định có thể trong cuộc gặp tại Bàn Môn Điếm hồi cuối tháng 6, Chủ tịch Kim đã trực tiếp truyền đạt lập trường trên với Tổng thống Trump.