Ngoại trưởng Mỹ sẽ không kiêm nhiệm chức Cố vấn an ninh quốc gia

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn báo giới tại Nhà Trắng chiều 12/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ nội dung truyền thông đưa tin về việc đang cân nhắc phương án để Ngoại trưởng Mike Pompeo kiêm nhiệm chức Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, thay thế ông John Bolton vừa bị sai thải.Tuy nhiên, Tổng thống Trump thừa nhận đã thảo luận về vấn đề kiêm nhiệm này với Ngoại trưởng Pompeo. Cuối cùng, hai bên thống nhất là nên để một nhân vật khác đảm nhận chức vụ Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cho biết đang xem xét 15 ứng cử viên, và sẽ công bố quyết định vào tuần sau.Trước đó, Đài CNN dẫn lời một nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Mỹ, cho biết phương án thay thế ông Bolton bằng ông Pompeo đang được đưa ra thảo luận. Trong thời điểm hiện nay, nhiều khả năng Ngoại trưởng Pompeo sẽ vẫn tiếp tục giữ vị trí tham mưu chính sách ngoại giao chính cho Tổng thống Trump. Theo đó, có thể ông này sẽ kiêm nhiệm cả hai chức vụ trong một khoảng thời gian ngắn.Trong quá khứ, vào thời Chính phủ Tổng thống Richard Nixon, sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 9 năm 1973, ông Henry Kissinger từng kiêm nhiệm cả chức Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng trong hơn hai năm.