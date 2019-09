IOC và IPC đều thờ ơ với vấn đề Húc Nhật Kỳ

Photo : YONHAP News

Trong khi Hàn Quốc và Trung Quốc đang công khai phản đối việc Nhật Bản có ý định cho phép sử dụng Húc Nhật Kỳ tại Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Tokyo vào năm sau, thì Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC), hai tổ chức nắm trong tay "chìa khóa" giải quyết vấn đề, lại cho rằng điều này hoàn toàn không thành vấn đề.Trong cuộc họp giữa Trưởng đoàn vận động viên các nước tham dự Paralympic Tokyo 2020, diễn ra vào ngày 12/9, đoàn Hàn Quốc tiếp tục hối thúc IPC cấm Nhật Bản sử dụng Húc Nhật Kỳ, biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt và đế quốc Nhật Bản, tại các địa điểm thi đấu.Ngoài ra, Seoul cũng đề nghị điều chỉnh thiết kế của huy chương Paralympic năm sau, do hoa văn trên huy chương gợi sự liên tưởng tới Húc Nhật Kỳ.Không chỉ Hàn Quốc, đoàn Trung Quốc cũng công khai lập trường phản đối việc sử dụng Húc Nhật Kỳ, nhấn mạnh không được biến một sự kiện thể thao quốc tế trở thành "võ đài chính trị".Tuy nhiên, sau khi cuộc họp kết thúc, Chủ tịch IPC Andrew Parsons trả lời rằng thiết kế huy chương là hoa văn hình nan quạt truyền thống của Nhật Bản, không có vấn đề gì.Liên quan tới đề nghị cấm sử dụng Húc Nhật Kỳ, ông Parsons nhấn mạnh không nên nhầm lẫn giữa chính trị và thể thao. Hiện tại, IPC không có quy định đặc biệt nào về việc cấm mang Húc Nhật Kỳ vào địa điểm thi đấu.Mặt khác, truyền thông Nhật Bản đưa tin: Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng trả lời sẽ xem xét một cách riêng rẽ và đối phó thích hợp trong trường hợp nảy sinh vấn đề. Có nghĩa là trên thực tế IOC cho phép việc sử dụng Húc Nhật Kỳ trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo 2020.Trong số các nhà tài trợ chính thức của Olympic, doanh nghiệp Nhật Bản là nhà tài trợ lớn thứ hai sau Mỹ. Thái độ thờ ơ lần này của IOC và IPC, vốn thường rất nghiêm khắc với các hành vi để chính trị can dự vào thể thao, được cho là do cân nhắc tới sức ảnh hưởng lớn về mặt tài chính của Nhật Bản.