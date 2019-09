Một phần ba hộ gia đình di chuyển đường xa về quê dịp Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 13/9 công bố kết quả thăm dò ý kiến qua điện thoại, do Viện nghiên cứu giao thông Hàn Quốc tiến hành từ ngày 9-12/9, với 9.000 hộ gia đình trong nước.Trong đó, có 34,1% hộ gia đình trả lời sẽ di chuyển khỏi tỉnh, thành nơi đang sinh sống, để về thăm quê nhân dịp Trung thu. Ngược lại, có 60,1% trả lời sẽ không di chuyển ra khỏi địa phận tỉnh, thành cư trú trong thời gian Tết Trung thu. 5,8% hộ gia đình cho biết vẫn chưa có kế hoạch chắc chắn về thăm quê hay đi du lịch.Trong số các gia đình quyết định không di chuyển xa, 62,2% cho biết lý do đang sống gần ngay quê, hoặc bố mẹ đang sống gần đó. 9,7% trả lời từ bỏ việc về thăm quê vì lý do kinh tế, công việc. 6,6% nói rằng vì giao thông phức tạp. 5,8% chọn lý do là vì gánh nặng chi phí, như quà tặng Trung thu. Có 4,8% gia đình trả lời bố mẹ sẽ lên thăm nhà con cái ở Seoul và lân cận thủ đô.Với những gia đình di chuyển đường xa về thăm quê, 37,7% sẽ ở lại quê hai ngày, chiếm nhiều nhất; 34,5% ở lại ba ngày, tăng lần lượt 11,5% và 4,6% so với năm ngoái. 10,4% trả lời chỉ thăm trong ngày. 8,7% sẽ thăm quê 4 ngày, 6,5% trả lời là trên 5 ngày, lần lượt giảm 8,7% và 6,5% so với kỳ nghỉ Tết Trung thu trướcĐiều này được phân tích là bởi kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay kéo dài 4 ngày, ngắn hơn năm ngoái (5 ngày) và năm trước nữa (10 ngày).