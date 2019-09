Truyền thông miền Bắc đưa tin công tác khắc phục thiệt hại bão Lingling

Photo : YONHAP News

Trong ngày 13/9, Tết Trung thu, truyền thông Bắc Triều Tiên tiếp tục tập trung đưa tin về những thiệt hại do cơn bão số 13 "Lingling", càn quét nước này vào cuối tuần trước.Đài truyền hình trung ương miền Bắc cho biết các ban ngành Chính phủ và cơ quan Nhà nước đang hỗ trợ lương thực và vật phẩm sinh hoạt thiết yếu cho người dân khu vực bị thiệt hại do bão. Cùng với đó, người dân cả nước cũng đang tích cực chia sẻ khó khăn, hỗ trợ vật phẩm cho những địa phương bị thiệt hại, giúp họ ổn định cuộc sống và sức khỏe.Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin đã khôi phục xong 7 đoạn đường sắt bị hư hỏng do bão Lingling chỉ trong vòng ba ngày, nhờ đó mà các chuyến tàu hỏa phục vụ người dân đi du lịch dịp Tết Trung thu đã hoạt động bình thường trở lại từ rạng sáng ngày 12/9.Bên cạnh đó, báo Lao động cũng ca ngợi sự nỗ lực hết mình, đoàn kết của lực lượng quân đội và đông đảo người dân, giúp khắc phục nhanh chóng thiệt hại sau cơn bão sớm hơn dự kiến, qua đó muốn phô trương về năng lực đối phó thiên tai, đoàn kết người dân.Ngoài ra, cũng tương tự như mọi năm, các hãng truyền thông miền Bắc đăng nhiều tin bài giới thiệu về nguồn gốc của Tết Trung thu, nhấn mạnh về tầm quan trọng của truyền thống dân tộc.