Công chiếu phim của đạo diễn Bong Joon-ho tại Nga

Một lễ hội phim trình chiếu các tác phẩm của đạo diễn Bong Joon-ho, chủ nhân của "Cành cọ vàng" Liên hoan phim Cannes (Pháp) năm nay, đã được tổ chức tại Mát-xcơ-va (Nga).Phim "Ký sinh trùng" (Parasite) giành giải Cành cọ vàng của đạo diễn Bong, đã trở thành một tác phẩm phòng vé ăn khách tại Nga. Do đó, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Nga đã quyết định tổ chức sự kiện này, dưới sự tài trợ của Hội đồng điện ảnh Nga.Có tổng cộng ba tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Bong được trình chiếu tại Mát-xcơ-va trong vòng ba ngày, từ 11/9. Đó là các phim "Chuyến tàu băng giá" (Snowpiercer, 2013), "Hồi ức của kẻ sát nhân" (Memories of Murder, 2003) và Quái vật (The Host, 2006).Trong ngày đầu khai mạc, trình chiếu tác phẩm "Chuyến tàu băng giá", đã có khoảng 1.000 khán giả tới xem, chủ yếu là giới trẻ. Phim được công chúng và giới phê bình điện ảnh Nga đánh giá cao. Nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng người Nga Anton Dolin ca ngợi Bong Joon-ho là một đạo diễn tài ba hiếm thấy, có khả năng thể hiện những chủ đề phổ biến, nghiêm túc với sự hài hước và căng thẳng ở mức độ vừa phải, tạo hứng thú cho người xem.Phim "Ký sinh trùng" kể từ sau khi được khởi chiếu tại Nga vào đầu tháng 7, đã thu hút được hơn 300.000 khán giả tới rạp, là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất từ trước tới nay.