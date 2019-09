Giá thực phẩm tại Seoul đắt thứ 6 thế giới

Photo : YONHAP News

Theo "Numbeo", trang web thống kê so sánh giữa các thành phố, quốc gia, ngày 16/9 cho biết chỉ số giá thực phẩm tại thành phố Seoul của Hàn Quốc đạt 105,01 điểm, cao thứ 6 trong tổng số 375 thành phố lớn trên toàn thế giới.Chỉ số này được tính toán dựa trên tài liệu về giá bán lẻ trên thị trường các mặt hàng như thịt, rau củ, hoa quả, so sánh với mức giá tại thành phố New York (Mỹ). Chỉ số giá thực phẩm của Seoul đắt hơn tại New York 5,01%.Chỉ có các thành phố nổi tiếng về đắt đỏ của Thụy Sỹ là có giá thực phẩm cao hơn Seoul. Thành phố Zurich của nước này đứng đầu thế giới (130,18 điểm), sau đó tới thành phố Basel (128,26 điểm), Lausanne (127,7 điểm), Geneva (119,81 điểm) và Berne (113,57 điểm).Đứng ngay sau Seoul là New York (100 điểm). Đứng thứ 8 là Trondheim (Na Uy) và Honolulu (Mỹ). Thành phố Tokyo của Nhật Bản xếp thứ 15, Toronto của Canada xếp thứ 19. Thành phố có giá thực phẩm rẻ nhất là Rawalpindi (Pakistan), đạt 14,37 điểm.Nếu xét về chỉ số giá sinh hoạt, bao gồm cả giá thực phẩm, giá nhà hàng, giá dịch vụ giao thông, hàng tiêu dùng, thì của Seoul là 86,59 điểm (thứ 23). Chỉ số giá sinh hoạt không bao gồm giá thuê nhà.Chỉ số giá sinh hoạt tại Seoul còn cao hơn Paris (86,02 điểm), Toronto (85,34 điểm), Osaka (82,51 điểm), Singapore (81,12 điểm).Tuy nhiên, giá thuê nhà tại Seoul lại khá thấp so với các thành phố lớn trên thế giới. Chỉ số giá thuê nhà của Seoul là 26,53 điểm, tức thấp hơn khoảng 73% so với giá thuê nhà tại New York, xếp thứ 132.