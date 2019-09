Tổng thống Mỹ dùng tiệc tối với gia quyến sinh viên Warmbier

Photo : YONHAP News

Các cơ quan truyền thông Mỹ như đài CNN, hãng tin AP cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 (giờ địa phương) đã có buổi tiệc tối tại Nhà Trắng với bố mẹ sinh viên Otto Frederick Warmbier, người đã bị Bắc Triều Tiên giam giữ trong 17 tháng và qua đời chỉ 6 ngày sau khi được trao trả về nước hồi tháng 6 năm 2017.Tham gia sự kiện còn có Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenella, một trong những ứng cử viên của chức Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng thay thế ông John Bolton.Thời gian qua, gia quyến sinh viên Warmbier vẫn luôn cho rằng con trai mình tử vong do bị tra tấn bởi chính quyền Bắc Triều Tiên. Do đó, họ là những người đi đầu trong các hoạt động nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền của miền Bắc.Việc Tổng thống Trump tổ chức tiệc tối với gia quyến sinh viên Warmbier diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông đề cập tới khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Điều này được phân tích là nhằm thể hiện Washington vẫn đang theo đuổi chính sách vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng với Bình Nhưỡng, tức vừa đàm phán, vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt.Trong bối cảnh này, trả lời phỏng vấn đài CBS (Mỹ), cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice nhận định Chính phủ Mỹ cần phải thừa nhận một phần rằng chính sách ngoại giao đã không thể giải quyết được vấn đề Bắc Triều Tiên. Bà Rice khẳng định đã nhận thấy sự "nóng vội" của Washington trong vấn đề Bình Nhưỡng, nhấn mạnh Mỹ cần phải "kiên nhẫn" nếu muốn xây dựng nền hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.