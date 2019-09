Mỹ trừng phạt ba nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/9 (giờ địa phương) đã công bố áp đặt trừng phạt với ba nhóm tin tặc của Bắc Triều Tiên, được biết đến với tên gọi là Lazarus Group, Bluenoroff và Andariel.Các nhóm tin tặc này do Tổng cục trinh sát miền Bắc kiểm soát, là những đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hợp quốc.Nhóm Lazarus bị cáo buộc đã thực hiện vụ tấn công hãng phim Sony của Mỹ vào năm 2014, và đứng sau vụ phát tán mã độc tống tiền (ransomware) mang tên WannaCry, khiến 300.000 máy tính ở 150 quốc gia bị ảnh hưởng vào năm 2017. Năm 2014, hãng phim Sony đã làm bộ phim hài với đề tài về vụ án sát Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, khiến Bình Nhưỡng ra sức lên án mạnh mẽ. Do đó, vụ tấn công hãng phim Sony được xem như là động thái trã đũa của miền Bắc. Tháng 9 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành khởi kiện một tin tặc thuộc nhóm Lazarus.Trong khi đó, nhóm tin tặc Bluenoroff bị cáo buộc đã đứng đằng sau vụ tấn công ngân hàng trung ương Bangladesh năm 2016, đánh cắp số tiền lên đến 80 triệu USD. Nhóm này cũng được cho là có dính líu tới các vụ tấn công nhiều cơ quan tài chính khác. Còn nhóm tin tặc Andariel bị cáo buộc đã xâm nhập mạng nội bộ, hòng lấy cắp thông tin tác chiến quân sự của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc năm 2016.Do bị liệt vào danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ, nên ba nhóm tin tặc trên sẽ bị đóng băng tài sản và bị cấm tất cả các giao dịch tại Mỹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về việc ba nhóm tin tặc có sở hữu tài sản, hay thực hiện giao dịch tại Mỹ hay không. Do đó, biện pháp của Washington được xem chỉ mang tính tượng trưng.Các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên của Bộ Tài chính Mỹ thường được đưa ra sau hàng loạt các thông điệp đối thoại mang tính xoa dịu miền Bắc của Tổng thống Donald Trump và Bộ Ngoại giao Mỹ, trong bối cảnh đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sắp được nối lại.Washington và Bình Nhưỡng dự kiến sẽ có cuộc đấu trí căng thẳng trước khi tổ chức cuộc gặp cấp chuyên viên song phương, giải quyết vấn đề hạt nhân, vào cuối tháng này.