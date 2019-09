Tanzania phát hành đồng tiền khẳng định chủ quyền đảo Dokdo của Hàn Quốc

Photo : KBS News

Trong bối cảnh mâu thuẫn Hàn-Nhật đã kéo dài hơn hai tháng sau khi Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, Ngân hàng trung ương Tanzania đã phát hành đồng tiền kỷ niệm có ghi chữ "Đảo Dokdo, vùng đất của Hàn Quốc".Đồng tiền kỷ niệm này được làm bằng bạc ròng, khắc màu, nặng 5 ounce (155,5g), phát hành vào tháng 7 vừa qua, và được bán ở cả trong và ngoài nước.Trên đồng tiền có khắc nổi hình ảnh đảo Dokdo trên nền biển xanh, cùng dòng chữ tiếng Anh "DOKDO, THE LAND of KOREA", nghĩa là "Đảo Dokdo, vùng đất của Hàn Quốc". Đây là một đồng tiền có giá trị theo luật định, vì trên đồng tiền có ghi mệnh giá.Giới doanh nghiệp giải thích, thi thoảng vẫn có trường hợp một số ngân hàng trung ương tại nước ngoài phát hành đồng tiền kỷ niệm với nhiều chủ đề đa dạng nhằm mục đích lợi nhuận.Vào năm 2005, Uganda cũng từng phát hành đồng tiền kỷ niệm liên quan tới đảo Dokdo. Tuy nhiên, bản thân Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) thì lại chưa từng làm điều tương tự, do cân nhắc tới tính nhạy cảm về mặt ngoại giao.Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại nếu Nhật Bản phát hành trước, khẳng định chủ quyền với hòn đảo của Hàn Quốc, thì sẽ có thể lôi kéo được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.Ngược lại, Bắc Triều Tiên năm 2004 đã phát hành 8 đồng tiền kỷ niệm về đảo Dokdo.Vào năm 2012, Hàn Quốc từng sửa đổi luật liên quan để giảm nhẹ các tiêu chuẩn ngặt nghèo về phát hành tiền kỷ niệm, nhưng cho tới nay, vẫn là các quốc gia khác phát hành tiền kỷ niệm về đảo Dokdo để bán cho Hàn Quốc.