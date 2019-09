Tỷ lệ dân số già Nhật Bản cao nhất thế giới

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 15/9 đưa tin, tỷ lệ người già (65 tuổi trở lên) chiếm 28,4% trên tổng dân số nước này.Theo ước tính về dân số cao tuổi do Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản công bố cùng ngày, một ngày trước Ngày Kính lão (tức ngày kính trọng người cao tuổi, được tổ chức vào ngày thứ Hai, tuần thứ 3 trong tháng 9), dân số già của Nhật Bản cao hơn năm ngoái 320.000 người, đạt 35,88 triệu người. So với toàn bộ dân số (126,17 triệu người), tỷ trọng dân số già đạt 28,4%, tăng 0,3% so với một năm trước.Tỷ trọng dân số trên 65 tuổi của Nhật Bản so với tổng dân số là cao nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ hai là Ý (23%). Xếp ở vị trí tiếp theo lần lượt là Bồ Đào Nha (22,4%), Phần Lan (22,1%), Hy Lạp (21,9%), Đức (21,6%), và Bulgaria (21,3%).Tỷ trọng dân số trên 65 tuổi của toàn thế giới là 9,1%, trong khi tại Hàn Quốc lên tới 15,1%.Cơ quan nghiên cứu vấn đề dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản dự đoán với tỷ lệ sinh thấp như hiện nay, Hàn Quốc sẽ vượt qua Nhật Bản, dẫn đầu về tỷ lệ dân số già trên 65 tuổi kể từ năm 2050.