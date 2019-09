Mỹ cho phép mở kho dầu dự trữ chiến lược

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 (giờ địa phương) đã phê chuẩn mở kho dầu dự trữ chiến lược để ổn định thị trường, trong bối cảnh có nhiều ý kiến lo ngại giá dầu quốc tế sẽ tăng cao sau vụ hai cơ sở sản xuất dầu mỏ của Ả-rập Xê-út bị máy bay không người lái tấn công vào ngày 14/9 (giờ địa phương).Trên thị trường dầu mỏ quốc tế, giá dầu Brent đầu phiên giao dịch ngày 15/9 đã tăng hơn 12% một thùng. Giá dầu chuẩn Tây Texas khởi đầu với mức tăng vọt tới 15% so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Nguyên nhân do sản lượng dầu mỏ của Ả-rập Xê-út đã giảm tới một nửa sau vụ tấn công, gây cú sốc lớn tới thị trường dầu thô thế giới.Trên trang Twitter cá nhân cùng ngày, Tổng thống Mỹ cho biết lượng dầu được phê chuẩn từ kho dự trữ chiến lược đủ để cung cấp một cách thuận lợi cho thị trường. Đồng thời, Tổng thống Trump nhấn mạnh đã chỉ thị cho các cơ quan hữu quan đẩy nhanh quy trình phê duyệt xây dựng đường ống dẫn dầu tại bang Texas và các bang khác.Hãng tin Bloomberg của Mỹ đưa tin lượng dầu dự trữ mà Tổng thống Trump phê duyệt vào khoảng 660 triệu thùng.Trong khi đó, cuộc đấu trí nhằm tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công vào hai cơ sở sản xuất dầu mỏ của Ả-rập Xê-út vẫn đang diễn ra căng thẳng. Chính phủ Mỹ và truyền thông nước này cho rằng I-ran hoặc I-rắc chính là thủ phạm. Ngược lại, hai quốc gia này lại kịch liệt bác bỏ có liên quan đến vụ tấn công.Một số ý kiến phân tích "chính sách can thiệp" của Tổng thống Trump sẽ có sự thay đổi lớn sau khi sa thải Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton. Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway khi trả lời phỏng vấn của kênh tin tức Fox News cho biết Wasington sẽ tiếp tục gây sức ép khiến Teheran từ bỏ các chương trình hạt nhân, nhưng cũng để ngỏ khả năng lãnh đạo Mỹ và I-ran sẽ gặp nhau nhân khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới.