Giá dầu quốc tế tăng mạnh

Giá dầu quốc tế đã tăng mạnh do sản lượng dầu mỏ bị thu hẹp sau vụ hai cơ sở sản xuất dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Nhà nước Aramco, vốn là trung tâm ngành sản xuất dầu mỏ của Ả-rập Xê-út, bị tấn công bởi máy bay không người lái vào ngày 14/9 (giờ địa phương).Trên sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ngày 16/9 (giờ địa phương), giá dầu tiêu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 10 năm 2019 đạt 62,9 USD/thùng vào cuối phiên, tăng 8,05 USD (14,7%) so với hôm trước. Trong ngày, có lúc giá dầu này còn tăng tới 15,5%. Hãng tin Reuters (Anh) đánh giá đây là mức tăng cao nhất trong ngày của dầu tiêu chuẩn Tây Texas trong vòng 11 năm, kể từ tháng 12 năm 2008.Ngoài ra, giá dầu Brent có lúc cũng tăng tới 20%. Đây cũng được cho là mức tăng đột biến cao nhất trong ngày kể từ sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh (1990-1991).Vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 14/9 khiến hai cơ sở sản xuất dầu của Aramco ở Abqaiq và Khurais phải tạm đóng cửa, dẫn đến sản lượng dầu thô bình quân ngày của Ả-rập Xê-út bị cắt giảm một nửa, tương đương 5,7 triệu thùng, chiếm khoảng 5% sản lượng dầu trên thế giới.Đài CNBC (Mỹ) đưa tin kho dầu dự trữ của Ả-rập Xê-út có thể đảm bảo cung cấp với số lượng như trước trong khoảng một tháng. Tuy nhiên, đài này đã viện dẫn lời của một số chuyên gia dự đoán tình trạng giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều tuần của quốc gia Trung Đông sẽ khiến giá dầu Brent có thể tăng lên 75 USD/thùng, thậm chí đạt mốc 85 USD/thùng, nếu nước này có các động thái đối phó quân sự.