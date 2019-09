Đưa vấn đề nước nhiễm xạ của Nhật Bản ra IAEA

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh dư luận đang ngày một bất an về khả năng Nhật Bản xả thải nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, Chính phủ Hàn Quốc đã lần đầu tiên kêu gọi thảo luận chính thức về vấn đề này tại một sự kiện quốc tế.Phát biểu trong phiên họp toàn thể của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khai mạc tại Viên (Áo) ngày 16/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Mun Mi-ock đã nêu ra vấn đề xử lý nước nhiễm xạ nhà máy Fukushima.Thứ trưởng Mun nhấn mạnh trong khi vấn đề trên đang dấy lên mối lo ngại lớn trong dư luận, thì các quan chức cấp cao trong Chính phủ Nhật Bản gần đây lại lập luận rằng việc xả thải nước nhiễm xạ ra biển là điều "bất khả kháng".Quan chức Hàn Quốc nêu rõ xử lý nước nhiễm xạ là vấn đề mang tính quốc tế, ảnh hưởng tới môi trường biển toàn thế giới. Do vậy, cần một phương án khoa học và khách quan, như khảo sát hiện trường nhà máy Fukushima, đánh giá tác động tới hệ sinh thái. Đồng thời, Seoul đề xuất xây dựng tiêu chuẩn và phương án xử lý nước nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử, cho tới khi nào cộng đồng quốc tế hoàn toàn tin tưởng về tính an toàn.Trước đó, đại diện Nhật Bản cũng đã có bài phát biểu, nhấn mạnh về sự an toàn, đồng thời cho rằng cần phải cảnh giác với một số ý kiến lên án vô căn cứ về nước nhiễm xạ nhà máy Fukushima, gián tiếp nhắm tới Hàn Quốc.Theo kế hoạch, đại diện Hàn Quốc hội đàm với quyền Tổng giám đốc IAEA Cornel Feruta vào ngày 17/9, đề nghị phối hợp quốc tế trong vấn đề xử lý nước nhiễm xạ nhà máy Fukushima.Dù là tổ chức quốc tế, song IAEA không có quyền can thiệp vào quyết định chính sách của Chính phủ Nhật Bản. Tuy vậy, Seoul kỳ vọng nếu IAEA đưa ra một phương án khuyến nghị với Tokyo, thì sẽ có thể thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.