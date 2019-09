LG và Samsung cạnh tranh quyết liệt về công nghệ tivi LCD

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử LG sáng 17/9 đã tổ chức lễ giới thiệu "Công nghệ 8K và OLED" tại trụ sở của hãng ở Yeouido, Seoul.Tại sự kiện, LG đã tháo toàn bộ sản phẩm tivi OLED (màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ) do hãng sản xuất, so sánh với tivi QLED (màn hình chấm lượng điện tử) của hãng điện tử Samsung, qua đó nhấn mạnh sự khác biệt hoàn toàn trong công nghệ màn hình của hai loại tivi này.LG giới thiệu tivi OLED sử dụng vật liệu hợp chất bán dẫn hữu cơ có thể tự phát sáng khi có dòng điện chạy qua. Khác với sản phẩm của đối thủ, tivi của hãng không cần tới đèn nền (Backlight), và có thể hiển thị màu đen một cách hoàn hảo.Trong khi đó, LG giới thiệu tivi QLED, một loại tivi LCD (màn hình tinh thể lỏng), là sản phẩm được bổ sung thêm tấm film chấm lượng tử vào giữa màn hình tinh thể lỏng và đèn nền, nhằm nâng cao hiệu suất hiển thị màu sắc. LG cho rằng tivi QLED 8K của Samsung vẫn chưa đạt tới trình độ quốc tế của tivi 8K, xét về độ phân giải màn hình.Trước đó, LG cũng từng khẳng định về tính ưu việt của sản phẩm do hãng sản xuất so với đối thủ tại "IFA 2019", triển lãm hàng điện tử gia dụng, công nghệ thông tin (IT) lớn nhất châu Âu diễn ra tại Berlin (Đức) hồi đầu tháng này.Đáp lại sự "công kích" của LG, trong ngày 17/9, hãng điện tử Samsung cũng tổ chức một buổi giới thiệu về "Chất lượng hình ảnh 8K" tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung ở quận Seocho, Seoul, phản bác toàn bộ lập luận của LG.Samsung nhấn mạnh việc LG giới thiệu về công nghệ tivi 8K dựa trên tiêu chuẩn độ phân giải màn hình là không phù hợp. Samsung đã tiến hành so sánh chất lượng hình ảnh của sản phẩm hai bên bằng cách trình chiếu trên thực tế, khẳng định tivi QLED có chất lượng hình ảnh ưu việt hơn.Sự xung đột giữa hai hãng điện tử hàng đầu Hàn Quốc được phân tích là bởi cạnh tranh trên thị trường tivi LCD đang ngày một trở nên khốc liệt hơn, do sự rượt đuổi quyết liệt của các doanh nghiệp như Trung Quốc. Đồng thời, việc hãng nào chiếm lĩnh được thị trường tivi 8K sẽ ảnh hưởng quyết định tới sự thống lĩnh thị trường tivi toàn thế giới trong thời gian tới. Tuy nhiên, khách hàng mới là người đưa ra quyết định hãng nào sẽ là "người chiến thắng".