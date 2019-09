Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do xuống tóc đòi Bộ trưởng Tư pháp từ chức

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn ngày 16/9 đã xuống tóc ngay trước Phủ Tổng thống, nhằm gây sức ép buộc tân Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk từ chức.Ông Hwang là Chủ tịch một đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội đầu tiên cạo trọc tóc để phản đối. Nhân vật này cho rằng Bộ trưởng Cho đã không ngần ngại gây ra bê bối trong ngành tư pháp, hòng che lấp đi những sai trái của bản thân và gia đình, cũng như sự lộng quyền của Chính phủ. Đồng thời, ông Hwang còn trực tiếp đề cập trách nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in.Trước sự phản đối của phe đối lập, không công nhận việc bổ nhiệm ông Cho Kuk làm Bộ trưởng Tư pháp của Tổng thống Moon, kế hoạch tổ chức cuộc họp của các chính đảng tại Quốc hội dự kiến bắt đầu từ ngày 17/9, đã sụp đổ.Trong cuộc họp giữa Đại diện các đảng tại Quốc hội để điều chỉnh lịch trình cho kỳ họp định kỳ của cơ quan lập pháp, đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa khẳng định Bộ trưởng Cho Kuk không thể có mặt tại phiên họp toàn thể của Quốc hội với tư cách là thành viên Nội các.Về phần mình, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành yêu cầu giao vụ việc điều tra Bộ trưởng Cho Kuk cho Viện Kiểm sát, hối thúc Quốc hội tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh, kêu gọi đảng Hàn Quốc tự do quan tâm đến các vấn đề dân sinh và kinh tế hơn là đấu tranh, phản đối, khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn.