Lượng mua hàng trực tuyến trực tiếp từ nước ngoài tăng mạnh

Photo : Getty Images Bank

Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS), quy mô mua hàng trực tuyến trực tiếp từ nước ngoài trong nửa đầu năm nay đạt 21,23 triệu lượt mua, đạt 1,58 tỷ USD, tăng 42% số lượt mua và 20% doanh số so với năm ngoái.Sự gia tăng mua hàng trực tuyến trực tiếp từ nước ngoài là do nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm điện tử của Trung Quốc và mặt hàng thực phẩm chức năng của Mỹ. Số lượt mua hàng điện tử của Trung Quốc là 2,16 triệu lượt, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 880.000 lượt. Cụ thể, tai nghe kết nối không dây tăng nhiều nhất với 546.000 lươt, tăng 25%; tiếp đến là máy lọc không khí với 182.000 lượt, tăng 8%. Mặt hàng thực phẩm chức năng từ Mỹ, dẫn đầu trong số các mặt hàng mua trực tiếp từ nước ngoài, đạt 3,73 triệu lượt trong nửa đầu năm nay, tăng tới 43% so với cùng kỳ năm ngoái (2,6 triệu lượt).Xét theo từng quốc gia, các mặt hàng đặt mua trực tiếp từ Mỹ vẫn có tỷ lệ cao nhất, chiếm 46%, song giảm 19% so với năm 2016 (chiếm 65%). Tiếp đó là tỷ lệ mua hàng trực tuyến từ Trung Quốc đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, tăng đều đặn kể từ sau khi vượt mặt châu Âu giữ vị trí thứ 2 trong năm 2017, chiếm 33% trong nửa đầu năm nay, tăng 22% so với năm 2016 (chiếm 11%).Xét theo từng loại mặt hàng, thực phẩm chức năng vẫn chiếm ưu thế với 4,56 triệu lượt mua, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng ở vị trí thứ hai là hàng may mặc với 3,29 triệu lượt mua, tăng 72%. Tiếp đến là sản phẩm điện tử ghi nhận 3 triệu lượt mua, tăng 78%.Về nhóm tuổi, lượt mua trực tuyến hàng hóa từ nước ngoài tăng lần lượt từ độ tuổi 30 (46,3%), độ tuổi 20 (22,3%), độ tuổi 40 (22%).