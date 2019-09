Giá bán buôn thịt lợn tăng vọt 30%

Photo : YONHAP News

Sau khi Hàn Quốc phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào ngày 17/9, giá bán buôn thịt lợn trong nước đã tăng tới 30%.Từ 6 giờ 30 phút sáng 17/9, Chính phủ ban lệnh cấm vận chuyển lợn trên toàn quốc, khiến sản lượng thịt lợn của các lò mổ trong ngày đã giảm đi gần 30%, dẫn đến giá bán buôn thịt lợn tăng cao.Giá bán buôn thịt lợn bình quân tại 12 chợ bán buôn thịt gia súc lớn trên toàn quốc là 5.800 won (4,9 USD)/kg, tăng gần 30% so với ngày hôm trước.Đặc biệt, tại các chợ bán buôn ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô, như ở thành phố Anyang, thành phố Incheon, giá thịt lợn đạt hơn 6.000 won (hơn 5 USD). Giá thịt lợn ở huyện Eumseong tỉnh Bắc Chungcheong thậm chí lên tới 6.600 won (5,5 USD), cao nhất trong thời gian gần đây.Thịt lợn được bán tại các chợ bán buôn lớn thông thường sẽ được phân phối tại các siêu thị lớn hoặc các cửa hàng bán thịt lợn một ngày sau đó. Có nghĩa là giá bán tới tay người tiêu dùng có thể sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng do các doanh nghiệp phân phối đều có một lượng tồn kho nhất định, nên giá thịt lợn sẽ không tăng đột biến ngay lập tức.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực nhận định giá thịt lợn sẽ tăng nhiều nhất là khoảng 14% so với mọi năm. Thế nhưng, trong trường hợp dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, kéo dài, thì giá tiêu dùng sẽ có thể bị ảnh hưởng.Tại Hàn Quốc, thịt lợn chăn nuôi trong nước chiếm khoảng 70% tổng lượng thịt lợn tiêu thụ nội địa.