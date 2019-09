Hàn Quốc sẵn sàng tham gia khôi phục cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 18/9 đã có cuộc điện đàm kéo dài 25 phút với Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammad bin Salman, nhà cầm quyền trên thực tế của quốc gia Trung Đông này. Tổng thống bày tỏ mong muốn tham gia vào quá trình khôi phục các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Ả-rập Xê-út bị máy bay không người lái tấn công hôm 14/9 vừa qua.Tổng thống nhấn mạnh 30% lượng dầu thô nhập khẩu của Hàn Quốc là từ Ả-rập Xê-út, tin tưởng Riad sẽ khôi phục nhanh chóng các cơ sở bị thiệt hại, đồng thời khẳng định Seoul sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng có thể nếu được đề nghị.Về phần mình, Thái tử Mohammad xác nhận sản lượng dầu thô Ả-rập Xê-út đã giảm mất 50% sau vụ tấn công khủng bố, song nước này đang khẩn trương triển khai công tác khôi phục, như mở kho dự trữ dầu mỏ. Hiện tại, Riad đã khôi phục được hai phần ba sản lượng, và có thể khôi phục 100% trong vòng 10 ngày tới.Tổng thống Moon quy kết vụ tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Ả-rập Xê-út là hành động uy hiếp an ninh toàn thế giới, trong đó có cả Hàn Quốc. Do vậy, cộng đồng quốc tế cần phải đối phó một cách cứng rắn. Seoul hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tiêu diệt tận gốc khủng bố. Tổng thống đồng thời chuyển lời chia buồn tới Thái tử và người dân Ả-rập Xê-út về thiệt hại do vụ tấn công gây ra.Đáp lại, Thái tử Mohammad cảm ơn thiện chí của Hàn Quốc, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đóng vai trò hết sức quan trọng, đề nghị Seoul cùng các nước đồng lòng đối phó một cách quyết liệt, tránh để xảy ra vụ việc tương tự. Nhà lãnh đạo quốc gia Ả-rập cho biết đã đề nghị sự hợp tác của các nước đồng minh, xây dựng một hệ thống phòng không nhằm ngăn chặn các vụ tấn công trong tương lai. Về điều này, lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ trong thời gian tới.Một mặt, Tổng thống Moon và Thái tử Mohammad đánh giá hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước đã đạt được nhiều tiến triển nhanh chóng sau Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6, nhất trí phát triển hơn nữa quan hệ song phương.