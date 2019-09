Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 18/9 đã có cuộc hội đàm 30 phút với Tổng thư ký tổ chức "Phóng viên không biên giới" (RSF) Christophe Deloire tại Phủ Tổng thống."Phóng viên không biên giới" là một tổ chức quốc tế hoạt động vì nhân quyền và tự do ngôn luận. Đây là lần đầu tiên, một Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ đại diện của tổ chức này.Trong thông cáo báo chí công bố sau cuộc gặp, Phủ Tổng thống cho biết Tổng thư ký Deloire đã hai lần gửi thư cho Tổng thống Moon vào tháng 6 năm 2017 và tháng 6 năm nay, đề nghị được gặp Tổng thống.Tổng thống bày tỏ cảm ơn tổ chức "Phóng viên không biên giới" đã cho toàn thế giới biết về những nỗ lực của Chính phủ, giới phóng viên và các tổ chức dân sự Hàn Quốc, vì một quốc gia công bằng, tự do, dân chủ và hòa bình.Tổng thống nhấn mạnh chỉ khi nào suy nghĩ và những thông tin xác thực được tự do trao đổi, thì khi đó mới có thể đạt được tự do ngôn luận đích thực. Tổng thống tin tưởng ngôn luận công bằng đặt trên nền tảng sự thật, sẽ giúp nâng cao sự tin tưởng giữa các thành viên trong xã hội.Bên cạnh đó, Tổng thống chỉ ra rằng các hành vi tiêu cực như cạnh tranh "tin nóng", tin tức giả, đặt lợi ích lên trên sự thật, sự đối đầu giữa những lập trường cực đoan, hiềm khích giữa những người có suy nghĩ khác biệt, đang xâm hại tới tự do ngôn luận, và gây hại cho ngôn luận công bằng.Theo Tổng thống Hàn Quốc, tự do ngôn luận là nền tảng của chủ nghĩa dân chủ. Chỉ khi nào ngôn luận được tự do, công bằng, phát huy được đúng vai trò, thì xã hội mới có thể phát triển một cách lành mạnh.Đáp lại, Tổng thư ký Deloire cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Moon đối với các hoạt động của "Phóng viên không biên giới", bày tỏ hy vọng với sự hợp tác giữa đôi bên, Seoul sẽ là một điển hình tiêu biểu tại châu Á về sự khuyến khích tự do ngôn luận và chủ nghĩa dân chủ.Tổng thư ký Deloire cho biết trong chuyến thăm Hàn Quốc lần đầu cách đây hai năm, Chính phủ Tổng thống Moon đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ khi tuyên bố sẽ đưa chỉ số tự do ngôn luận của Hàn Quốc lên thứ 30 vào năm 2022. Ông đánh giá quãng thời gian 10 năm trước đó là một thời kỳ đầy khó khăn đối với tự do ngôn luận tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, môi trường ngôn luận tại Hàn Quốc đã có nhiều cải thiện đáng kể đúng như cam kết của Tổng thống Moon, bày tỏ sự chân thành cảm ơn tới Tổng thống về điều này.Hàng năm, tổ chức "Phóng viên không biên giới" công bố Chỉ số tự do ngôn luận của 180 quốc gia trên toàn thế giới. Trong năm 2016, Hàn Quốc xếp thứ 70, năm 2017 thứ 63, năm 2018 thứ 43 và năm nay là thứ 41, cải thiện dần qua các năm.