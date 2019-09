Tổng thống Mỹ bổ nhiệm Cố vấn an ninh quốc gia mới

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Robert O'Brien, Đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề con tin, làm tân Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, thay thế ông John Bolton, quan chức theo đường lối cứng rắn đã bị sa thải vào tuần trước.Trên trang Twitter cá nhân ngày 18/9 (giờ địa phương), Tổng thống Trump cho biết đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài với ông O'Brien, tin tưởng tân Cố vấn an ninh quốc gia sẽ làm tốt sứ mệnh.Đặc phái viên O'Brien từng có kinh nghiệm làm việc tại Bộ Ngoại giao, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ và tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc. Từ tháng 5 vừa qua, ông giữ vai trò là Đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề con tin.Đáp lại, tân Cố vấn O'Brien khẳng định sẽ nỗ lực hết sức vì sự an toàn của người dân Mỹ.Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Stephen Biegun rất có thể sẽ được chỉ định làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.Tờ Bưu điện Washington cho biết dù trở thành Thứ trưởng Ngoại giao, song ông Biegun vẫn sẽ tiếp tục phụ trách đàm phán cấp chuyên viên với Bắc Triều Tiên.