Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ phụ trách đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Cựu Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Jeong Eun-bo nhiều khả năng sẽ là người dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc trong vòng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ sắp tới.Thời gian qua, quá trình đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ thường do quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng phụ trách. Có thể năm nay sẽ là lần đầu tiên một cựu quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính phụ trách đàm phán. Được biết, nhân sự Bộ Kế hoạch và tài chính cũng sẽ lần đầu tham gia vào phái đoàn đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ.Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ ý định đặt quan điểm "kinh tế" lên trên "đồng minh", khi tiến hành đàm phán chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc. Thậm chí, người đứng đầu Nhà Trắng còn tuyên bố sẽ đề xuất nâng khoản chi phí gánh vác của Hàn Quốc lên 4,8 tỷ USD, tức gấp 5 lần so với hiện nay.Trong bối cảnh trên, có thể Chính phủ Hàn Quốc nhận định rằng việc cử một quan chức xuất thân từ Bộ kế hoạch và tài chính, cơ quan phụ trách vấn đề ngân sách quốc gia, sẽ giúp "đấu trí chiến lược" hiệu quả hơn trong đàm phán. Ngoài ra, cũng có thể Seoul cho rằng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng sẽ khó đưa ra được "một cách tiếp cận mới" trong vòng thương lượng sắp tới với Washington.Chính phủ đang xem xét phương án ước tính toàn bộ các chi phí liên quan đến lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, trong đó có chi phí khôi phục khu đất căn cứ quân đội Mỹ lên tới hơn 1.000 tỷ won ( hơn 830 triệu USD), để làm "quân bài đàm phán" đối phó.Trong ngày 20/9, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa có kế hoạch thăm căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi), dự kiến trao đổi về các vấn đề nổi cộm song phương, trong đó có vấn đề hoàn trả khu đất căn cứ quân sự Mỹ. Vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cũng sẽ là một nghị sự chính tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra tại New York vào tuần tới.