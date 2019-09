Tổng kết một năm thực thi thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9

Photo : YONHAP News

Ngày 18/9, một ngày trước thềm kỷ niệm một năm Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ký kết "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9/2018, Bộ Quốc phòng đã công bố tài liệu tổng kết tình hình thực hiện các nội dung nhất trí.Bộ Quốc phòng đánh giá trong một năm qua, hai miền Nam-Bắc đã thực thi đúng các hạng mục đã nhất trí.Theo từng hạng mục cụ thể, đối với nội dung nhất trí "Dừng toàn bộ các hành vi thù địch lẫn nhau", Bộ Quốc phòng nhận định từ ngày 1/11 năm ngoái cho tới nay, hai bên đã dừng tất cả các hành vi thù địch cả trên mặt đất, trên biển và trên không.Ở hạng mục "Phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA) Bàn Môn Điếm", kể từ ngày 27/10 năm ngoái, hai miền đã hoàn tất các biện pháp phi vũ trang, như gỡ mìn, rút thí điểm 22 trạm gác và vũ khí, khảo sát chung, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về quy tắc làm việc chung tại khu vực này.Về nội dung "Khai quật chung hài cốt tại đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) thuộc Khu phi quân sự liên Triều (DMZ)", vào tháng 12 năm ngoái, hai miền đã tiến hành gỡ mìn, thiết lập một con đường xuyên ranh giới quân sự liên Triều, để phục vụ công tác khai quật. Tuy nhiên, sau đó miền Bắc không có câu trả lời, nên Hàn Quốc đã phải tiến hành khai quật hài cốt một cách đơn lẻ từ tháng 4 năm nay.Đối với hạng mục nhất trí "Sử dụng chung cửa sông Hàn", Bộ Quốc phòng đánh giá quá trình xúc tiến đang bị đình trệ. Quân đội hai bên đã hoàn tất công tác khảo sát tuyến đường thủy khu vực cửa sông Hàn vào năm ngoái. Dựa trên kết quả khảo sát, miền Nam đã lập ra hải đồ, chuyển cho phía miền Bắc, nhưng chưa có thêm tiến triển.Ở hạng mục "Thành lập và điều hành Ủy ban quân sự chung liên Triều", hai bên vẫn chỉ dừng ở việc thảo luận trên giấy tờ.Bộ Quốc phòng kết luận, mặc dù quá trình thực thi Biên bản nhất trí ngày 19/9 không có tiến triển trước và sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội hồi cuối tháng 2, nhưng vẫn đang duy trì "đường dây nóng" giữa quân đội hai bên.Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết quân đội hai miền vẫn thực hiện điện đàm và trao đổi bằng fax vào buổi sáng và buổi tối hàng ngày, thông qua đường dây liên lạc quân sự trên biển Đông và biển Tây đã được khôi phục. Gần đây, hai nước còn trao đổi về tình hình thiệt hại do bão tại Khu vực an ninh chung. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi thông tin nhằm ngăn chặn các hành vi đánh bắt cá trái phép của nước thứ ba vào sáng hàng ngày, thông qua đường dây nóng giữa tàu thuyền hai nước.Quan chức Bộ Quốc phòng đánh giá Biên bản nhất trí ngày 19/9 đã góp phần thiết thực trong việc giảm nhẹ căng thẳng quân sự, tạo dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc, qua đó giải tỏa nguy cơ chiến tranh. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ nhanh chóng khởi động Ủy ban quân sự chung liên Triều, tích cực tìm kiếm phương án hiệu quả để thiết lập cơ chế hòa bình.