Thăng dự thương mại của Nhật Bản với Hàn Quốc giảm mạnh

Kết quả kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và du lịch của Nhật Bản đã đồng thời được công bố. Đây là những con số đầu tiên, phản ánh một cách chính xác hệ quả của phong trào tẩy chay hàng hóa và không đi du lịch Nhật Bản của người dân Hàn Quốc, nhằm phản đối biện pháp trả đũa kinh tế phi lý của Tokyo.Theo đó, quy mô thặng dư của Nhật Bản trong lĩnh vực thương mại với Hàn Quốc đã giảm tới hơn 8%, lượng khách người Hàn du lịch Nhật Bản cũng giảm đi một nửa.Doanh số bán xe ô tô thương hiệu Nhật Bản tại Hàn Quốc đã giảm tới 57%, trong khi bia, mặt hàng nhập khẩu hàng đầu từ Nhật Bản, cũng tụt xuống vị trí thứ 13. 4 cửa hàng thương hiệu thời trang Uniqlo quy mô lớn đã phải đóng cửa.Trên thực tế, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản tháng trước đã giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo lĩnh vực, thiết bị ngành dệt may giảm 63%, thực phẩm giảm 41% và xe buýt, xe tải giảm 40%.Cán cân thương mại tổng thể của Nhật Bản cũng thâm hụt trong hai tháng liên tiếp, kể từ khi Tokyo bắt đầu biện pháp hạn chế xuất khẩu sang Seoul.Chỉ số dịch vụ (không bao gồm xuất, nhập khẩu), cũng không mấy khả quan. Lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Nhật Bản trong tháng trước đạt hơn 308.000 người, giảm sâu tới 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, lượng khách đặt tour đi Nhật Bản cũng giảm mạnh trong khi số chuyến bay đến "xứ sở hoa anh đào" trong tuần đầu tiên của tháng 9 cũng giảm 15%.Trong bối cảnh này, Tokyo còn có kế hoạch nâng thuế tiêu thụ từ 8% lên 10% từ tháng 10 tới.Thực trạng trên đang tạo một gánh nặng lớn cho Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe. Các tổ chức kinh tế đứng về phe của Chính phủ Nhật Bản cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Nhật Bản (JCCI) Akio Mimura cho rằng đã đến lúc Seoul và Tokyo cần trao đổi ý kiến một cách thực chất để thấu hiểu lẫn nhau.